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Конструктор сайтов

Отличный инструмент для быстрого создания сайтов без привлечения разработчиков. Десятки готовых шаблонов позволят вам создать сайт за несколько минут.
Конструктор
5 Сайтов
5 ГБ почта
безлимитное пространство
круглосуточная поддержка
169 руб.
в мес.
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При оплате за год вы:

  • экономите 120 рублей
  • Домен в подарок:
    На тарифном плане Конструктор+ действуют бонусы:
    - на регистрацию домена в зоне: .ru .рф .fun .site .space .website .host .online
    - на продление домена в зоне: .ru .рф
    .ru .рф .fun .site .space .website .host .online

При оплате за год вы:

  • экономите 120 рублей
  • получаете домен в подарок
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Подробно о конструкторе в справочнике
SLA, условия предоставления услуг
Правила и ограничения
Публичная оферта и договоры
НДС включен в указанную цену.
Неограниченно:
дисковое пространство для сайтов, количество почтовых ящиков и доменов.
Тестовый период:
бесплатный тестовый период 10 дней.
Неограничено: дисковое пространство для сайтов, количество почтовых ящиков и доменов.
бесплатный тестовый период 10 дней.
Преимущества Ещё причины выбрать нас
Очень простой
редактор! Для создания сайта при помощи нашего конструктора не потребуется привлекать разработчиков. Вы сможете выбрать шаблон и изменить в нем все так, как пожелаете.
Более 150 готовых
шаблонов Чем бы вы не занимались: искусством, спортом, организацией мероприятий или образованием – у нас есть шаблоны сайтов на любой вкус.
Безлимитное дисковое
пространство Наслаждайтесь вашим сайтом и не думайте о лимитах на объем сайта. Мы обо всем позаботимся за вас.
10 дней
тестовый период Вы можете создать сайт совершенно бесплатно. Если вам понравится качество нашего сервиса, мы будем рады и дальше заботиться о вашем сайте.
Круглосуточная
поддержка Наша служба поддержки работает всегда. Наша главная задача – ваше удовольствие от вашего сайта и мы готовы помогать вам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Примеры шаблонов
Выберите из 150+ шаблонов свой.
Есть дизайны для любой задачи и на любой вкус и тематику.

Конструктор для создания веб-сайтов

Если перед вами стоит задача создать сайт с нуля на конструкторе, то рекомендуем воспользоваться нашим инструментом. С его помощью вы за несколько часов сделаете и выложите в сеть собственный проект, будь то личная страница, сайт-портфолио или тематический лендинг.

Широкие возможности конструктора сайтов

Сервис прост в использовании и при этом содержит массу возможностей по созданию и настройке сайта. Легко работать с фотографиями и текстом, добавлять новые разделы и блоки, создавать галереи и вставлять кнопки социальных сетей. Таким образом максимально быстро и качественно можно сделать даже собственный интернет-магазин!
У нас цена конструктора сайтов зависит от срока платежа – сумма за год будет существенно ниже чем за месяц. При годовой оплате вы также получите домен в зоне .ru или .рф в подарок.

Простота работы с инструментом

Использовать конструктор сайтов для создания интернет-проекта действительно удобно, с этим справится даже начинающий пользователь. Вы быстро разберетесь в меню визуального редактора конструктора сайтов, где можно править дизайн и контент, не разбираясь в коде сайта. Требуется буквально один или два клика для добавления изображение или удаления ненужного блока. Вам не стоит беспокоиться об адаптивной верстке шаблона, так как любой макет будет отлично выглядеть на экранах любого разрешения.

Большой выбор готовых шаблонов

При разработке собственной виртуальной площадки в первую очередь нужно ориентироваться на ее тематику. Подумайте, чему будет посвящен ваш проект. Будет ли это ваша личная страничка? Или ресурс будет рассказывать о бизнес-стратегиях? А может, вы хотите писать и выкладывать фотографии из своих путешествий по миру? Или вам нужна посадочная страница для рекламы товаров или услуг?
Какой бы сферы ни касался ваш проект, вы наверняка найдете подходящий шаблон среди более 400 разновидностей в конструкторе веб-сайтов.

Круглосуточная техническая поддержка

В услугу конструктора входит хостинг веб-сайтов, таким образом вы получите не только надежную площадку для размещения своего сайта, но и возможность круглосуточно обращаться в нашу службу поддержки, если у вас появятся какие-нибудь вопросы. Наши специалисты отвечают в обращениях в панели управления, по телефону и электронной почте, а также в онлайн-чате.
Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли использовать виртуальный конструктор сайтов, воспользуйтесь бесплатным тестовым периодом! У вас будет 10 дней на то, чтобы изучить сервис изнутри.

Конструктор позволяет

  • Управлять блоками текста и изображениями
  • Создавать галереи
  • Вставлять ролики с Youtube
  • Вставлять карты Google и указывать на них точку
  • Настроить оплату через PayPal
  • Встроить музыкальный ролик
  • Вставить Flash-анимацию
  • Добавить Google AdSense
  • Вставить лайки социальных сетей
  • Поделиться страницей в социальных сетях
  • Вставить статус Skype c переходом в Skype
  • Встроить свой HTML-код
  • ... и многое другое!
Бонусы и подарки
Скидка 10%
при оплате за год
Домен в подарок
при оплате за год
Дополнительные услуги
100 руб./мес. Дополнительный сайт
20 руб./мес. дополнительный 1 гб места для почты
100 руб./мес. Дополнительный IP адрес
2 000 руб./год Cертификат безопасности RapidSSL
13 000 руб./год Cертификат безопасности RapidSSL Wildcard

Все тарифы включают в себя

  • Удобный и простой конструктор сайтов;
  • 150+ шаблонов для сайта по различным тематикам;
  • Неограниченный размер дискового пространства;
  • Неограниченный и бесплатный трафик;
  • Неограниченное количество почтовых ящиков;
  • Настройка рассылок/пересылок, автоответчика;
  • POP3, IMAP, SMTP сервисы с шифрованием для работы с почтой;
  • Защищенный web-интерфейс для работы с почтой;
  • Поддержку неограниченного числа доменов;
  • Управление доменами/поддоменами, сайтами;
  • Настройку SMS-уведомлений об основных событиях на аккаунте;
  • Защиту доступа в панель управления (двухфакторная авторизация);
  • Поддержку SSL (необходим выделенный IP и сертификат);
  • Круглосуточную службу поддержки.
Москва: 8 (495) 033-1081
C.-Петербург: 8 (812) 248-1081
Россия: 8 (800) 700-1081
E-mail: info@timeweb.ru
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