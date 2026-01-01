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Конструктор сайтов

Удобный конструктор интернет-магазина с мощным
функционалом и круглосуточной поддержкой

10 дней бесплатно

Тарифы

За месяц
За год -30%

Базовый

Для хобби

299
209 ₽
/мес
Нет домена .RU/.РФ в подарок
  • 1 сайт
  • 150 шаблонов
  • 170 блоков
  • Дизайн-блок
  • Функционал блога
  • Отключение лейбла платформы
  • Бесплатный SSL-сертификат
Лучшая цена

Оптимальный

Для бизнеса

449
359 ₽
/мес
Домен .RU/.РФ в подарок
  • 5 сайтов
  • Все опции Базового тарифа
  • Настройки SEO
  • Система аналитики
  • Интеграции с сервисами
  • Интернет-магазин
  • Загрузка файлов на сайт
  • Заявки в Telegram
  • Инструменты дизайнера

Расширенный

Для особых задач

1599
1399 ₽
/мес
Домен .RU/.РФ в подарок
  • 20 сайтов
  • Все опции тарифа "Оптимальный"
  • Перенос сайтов между аккаунтами
  • Доступ к API

Таким будет ваш сайт

Красивым

Наша команда дизайнеров позаботилась о том, чтобы ваши сайты выглядели эффектно и современно

Адаптивным

Не нужно делать мобильную версию сайта. Блоки сами подстроятся под любой размер экрана

Быстрым

Ваш сайт будет моментально открываться из любой точки мира за счет технологии CDN

А так вы его сделаете

Конструктор

Быстро

В конструкторе легко можно создать сайт за час. Выберите шаблон, который вам нравятся, и меняйте контент

Просто

Думать, о чем и где рассказать пользователям, не придется – наши шаблоны вам подскажут

Сейчас

Нужно лишь нажать на кнопку «Создать сайт»
100+ шаблонов
Просто добавьте свой текст и фотографии
100+ шаблонов
150+ блоков
Соберите сайт, словно строите домик из конструктора
150+ блоков
Дизайн-блок
Создайте сайт
с уникальным дизайном
Дизайн-блок

Сделано в конструкторе сайтов

Попробуйте сейчас

Создайте сайт за 15 минут без дизайнеров
и программистов

10 дней бесплатно
Попробуй бесплатно!