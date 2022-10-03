Для восстановления файлов или базы данных из резервной копии воспользуйтесь этой инструкцией.

Восстановление из резервной копии подразумевает только восстановление удаленных и измененных файлов до состояния, в котором они были на момент создания резервной копии. При восстановлении директории из нее не будут удалены файлы, которые были добавлены уже после сохранения резервной копии. Если вам необходимо восстановить директорию на момент создания резервной копии (т.е. с удалением новых файлов), рекомендуем вам переименовать директорию, после чего произвести восстановление.

Перейдите в раздел «Сайты» — « Резервные копии » панели управления аккаунтом. Выберите нужную вкладку с бэкапами — «Файлы» или «Базы данных». Обратите внимание, что перед восстановлением базы данных сначала необходимо создать новую базу с таким же именем и паролем, как у восстанавливаемой базы. Если база с таким именем уже существует, ее нужно удалить, предварительно сделав ее бэкап. Восстановление БД подробнее описано здесь . Выберите из списка доступную дату с сохраненной резервной копией. Напротив файла, директории, базы данных или таблицы базы данных, которые необходимо восстановить, нажмите на ссылку «Восстановить». Подтвердите восстановление, нажав на кнопку «ОК».

После того как восстановление будет завершено, на контактный e-mail поступит сообщение, что откат выполнен успешно.

Если восстановление выполняется долго (от 1 часа), свяжитесь с поддержкой, мы проверим статус задачи.