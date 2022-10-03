Для запуска фреймворка Flask на виртуальном хостинге необходимо в первую очередь установить виртуальное окружение, после чего вы сможете установить саму библиотеку Flask с помощью pip .

Виртуальное окружение virtualenv — это инструмент, позволяющий создавать изолированные среды для отдельных проектов Python, решая тем самым проблему зависимостей и совместимости приложений разных версий. Подробнее о виртуальном окружении Python можно прочитать в официальной документации.

Шаг 1: установка virtualenv

Установите и активируйте virtualenv по нашей инструкции.

Шаг 2: установка Flask

После активации virtualenv установите Flask с помощью pip :

pip install flask

Создайте директорию сайта, если она еще не существует:

mkdir -p имя_директории/public_html

Перейдите в эту директорию:

cd имя_директории/public_html

Создайте файл .htaccess (например, с помощью nano ) и внесите в него следующее содержимое:

Options +ExecCGI

AddHandler wsgi-script .wsgi

RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f

RewriteRule ^(.*)$ /index.wsgi/$1 [QSA,PT,L]

Также создайте файл index.wsgi и внесите в него следующее содержимое, указав корректный путь к директории с virtualenv (вместо u и user должны быть указаны первая буква вашего логина и сам логин):

import os

import sys

sys.path.append('/home/u/user/venv/lib/python3.6/site-packages/')

from flask import Flask

app = Flask(__name__)

application = app

@app.route('/')

def hello_world():

return 'Hello, World!'

if __name__ == '__main__':

app.run()

Добавьте файлу index.wsgi права на исполнение:

chmod 755 index.wsgi