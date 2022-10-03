Flask
Для запуска фреймворка Flask на виртуальном хостинге необходимо в первую очередь установить виртуальное окружение, после чего вы сможете установить саму библиотеку Flask с помощью
pip.
Виртуальное окружение
virtualenv — это инструмент, позволяющий создавать изолированные среды для отдельных проектов Python, решая тем самым проблему зависимостей и совместимости приложений разных версий. Подробнее о виртуальном окружении Python можно прочитать в официальной документации.
Шаг 1: установка virtualenv
Установите и активируйте
virtualenv по нашей инструкции.
Шаг 2: установка Flask
- После активации
virtualenvустановите Flask с помощью
pip:
pip install flask
- Создайте директорию сайта, если она еще не существует:
mkdir -p имя_директории/public_html
- Перейдите в эту директорию:
cd имя_директории/public_html
- Создайте файл
.htaccess(например, с помощью
nano) и внесите в него следующее содержимое:
Options +ExecCGI
AddHandler wsgi-script .wsgi
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ /index.wsgi/$1 [QSA,PT,L]
- Также создайте файл
index.wsgiи внесите в него следующее содержимое, указав корректный путь к директории с virtualenv (вместо
uи
userдолжны быть указаны первая буква вашего логина и сам логин):
import os
import sys
sys.path.append('/home/u/user/venv/lib/python3.6/site-packages/')
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
application = app
@app.route('/')
def hello_world():
return 'Hello, World!'
if __name__ == '__main__':
app.run()
- Добавьте файлу
index.wsgiправа на исполнение:
chmod 755 index.wsgi
- Проверьте результат, вызвав ваш домен в браузере. Если все выполнено корректно, будет выведена строка «Hello, World!».