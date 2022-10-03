Flask

Flask

Blog

Для запуска фреймворка Flask на виртуальном хостинге необходимо в первую очередь установить виртуальное окружение, после чего вы сможете установить саму библиотеку Flask с помощью pip.

Виртуальное окружение virtualenv — это инструмент, позволяющий создавать изолированные среды для отдельных проектов Python, решая тем самым проблему зависимостей и совместимости приложений разных версий. Подробнее о виртуальном окружении Python можно прочитать в официальной документации.

Шаг 1: установка virtualenv

Установите и активируйте virtualenv по нашей инструкции.

Шаг 2: установка Flask

  1. После активации virtualenv установите Flask с помощью pip:
pip install flask
  1. Создайте директорию сайта, если она еще не существует:
mkdir -p имя_директории/public_html
  1. Перейдите в эту директорию:
cd имя_директории/public_html
  1. Создайте файл .htaccess (например, с помощью nano) и внесите в него следующее содержимое:
Options +ExecCGI
AddHandler wsgi-script .wsgi
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteRule ^(.*)$ /index.wsgi/$1 [QSA,PT,L]
  1. Также создайте файл index.wsgi и внесите в него следующее содержимое, указав корректный путь к директории с virtualenv (вместо u и user должны быть указаны первая буква вашего логина и сам логин):
import os
import sys
sys.path.append('/home/u/user/venv/lib/python3.6/site-packages/')
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
application = app
@app.route('/')
def hello_world():
    return 'Hello, World!'
if __name__ == '__main__':
    app.run()
  1. Добавьте файлу index.wsgi права на исполнение:
chmod 755 index.wsgi
  1. Проверьте результат, вызвав ваш домен в браузере. Если все выполнено корректно, будет выведена строка «Hello, World!».
На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Общая информация о хостинге
Тарифы и оплата
Перенос сайтов на хостинг
Подключение к серверу хостинга
Работа с сайтом
CMS
Базы данных
Резервное копирование
PHP
Логи и статистика
Файл .htaccess
Вопросы по нагрузке
Взломы и защита
Оптимизация работы сайта
Защита от DDoS
Дополнительный IP-адрес
Планировщик заданий Cron
Приложения и фреймворки
Возможные ошибки и их устранение
Другие вопросы и инструкции
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции