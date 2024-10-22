Настройка почтовых клиентов

Здесь вы найдете инструкции по настройке почтовых клиентов для работы с почтовыми ящиками, созданными в разделе «Почта» вашей панели управления.

Чтобы создать ящик на домене:

Добавьте домен в панель управления, если это еще не сделано: раздел «Домены» → «Мои домены» → «Добавить домен». Убедитесь, что у домена указаны наши MX-записи:

mx1.timeweb.ru

mx2.timeweb.ru

mx3.timeweb.ru

mx4.timeweb.ru

Настроить MX необходимо на стороне держателя NS-серверов (проверить, кто является держателем NS, можно здесь). Обновление записей занимает 3-24 часа.

Создайте ящик в разделе «Почта» → «Добавить ящик».

После вы можете работать с почтой через веб-интерфейс mail.timeweb.com или настроить почтовый клиент по нашим инструкциям: