Работа с отзывами
Перехват негативных отзывов
Сервис MyReviews позволяет перехватывать негативные отзывы. Как это работает?
- Клиент сканирует QR-код или переходит по прямой ссылке.
- Клиент попадает на специальную страницу, где отмечает, понравилось ли ему обслуживание.
- Далее:
-
- Если посетителю все понравилось, он переходит к выбору площадки и оставляет отзыв.
- Если что-то не так, посетителю предлагается отправить претензию директору компании.
Эту претензию увидите только вы, она не попадет на площадки с отзывами. Вы сможете связаться с клиентом и уладить неприятный момент — это повысит лояльность клиента к вам в будущем.
Telegram-бот
Удобнее всего следить за отзывами через бот в Telegram. Мы отслеживаем все пять площадок и уведомляем вас о новых отзывах. Это позволяет не тратить время на проверку отзывов на каждой платформе по отдельности.
Подключить Telegram-бот вы можете в личном кабинете:
Отзывы в личном кабинете
Мы также отображаем отзывы в личном кабинете MyReviews. Чтобы перейти к ним, кликните на имя организации:
Отобразятся все полученные отзывы:
Вы можете отфильтровать их по времени получения, площадке или по типу (положительные / отрицательные).