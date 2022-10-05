Работа с отзывами

Перехват негативных отзывов

Сервис MyReviews позволяет перехватывать негативные отзывы. Как это работает?

Клиент сканирует QR-код или переходит по прямой ссылке. Клиент попадает на специальную страницу, где отмечает, понравилось ли ему обслуживание.

Далее:

Если посетителю все понравилось, он переходит к выбору площадки и оставляет отзыв.

Если что-то не так, посетителю предлагается отправить претензию директору компании.



Эту претензию увидите только вы, она не попадет на площадки с отзывами. Вы сможете связаться с клиентом и уладить неприятный момент — это повысит лояльность клиента к вам в будущем.

Telegram-бот

Удобнее всего следить за отзывами через бот в Telegram. Мы отслеживаем все пять площадок и уведомляем вас о новых отзывах. Это позволяет не тратить время на проверку отзывов на каждой платформе по отдельности.

Подключить Telegram-бот вы можете в личном кабинете:

Отзывы в личном кабинете

Мы также отображаем отзывы в личном кабинете MyReviews. Чтобы перейти к ним, кликните на имя организации:

Отобразятся все полученные отзывы:

Вы можете отфильтровать их по времени получения, площадке или по типу (положительные / отрицательные).