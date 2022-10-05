Работа с отзывами

Работа с отзывами

Перехват негативных отзывов

Сервис MyReviews позволяет перехватывать негативные отзывы. Как это работает?

  1. Клиент сканирует QR-код или переходит по прямой ссылке.
  2. Клиент попадает на специальную страницу, где отмечает, понравилось ли ему обслуживание.

Myrev8

  1. Далее:
    • Если посетителю все понравилось, он переходит к выбору площадки и оставляет отзыв.
  • Myrev9 
    • Если что-то не так, посетителю предлагается отправить претензию директору компании.

Myrev10

Эту претензию увидите только вы, она не попадет на площадки с отзывами. Вы сможете связаться с клиентом и уладить неприятный момент — это повысит лояльность клиента к вам в будущем.

Telegram-бот

Удобнее всего следить за отзывами через бот в Telegram. Мы отслеживаем все пять площадок и уведомляем вас о новых отзывах. Это позволяет не тратить время на проверку отзывов на каждой платформе по отдельности.

Myrev11

Подключить Telegram-бот вы можете в личном кабинете:

Myrev3

Отзывы в личном кабинете

Мы также отображаем отзывы в личном кабинете MyReviews. Чтобы перейти к ним, кликните на имя организации:

Myrev4

Отобразятся все полученные отзывы:

Myrev7

Вы можете отфильтровать их по времени получения, площадке или по типу (положительные / отрицательные). 

 

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции