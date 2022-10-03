Ruby on Rails

Ruby on Rails

Сайты, написанные на Ruby on Rails, в рамках виртуального хостинга не поддерживаются, поскольку для их работы требуется модуль mod_passenger для Apache, который не используется на наших серверах.

Размещение таких сайтов необходимо осуществлять в рамках самостоятельного администрирования виртуального (https://timeweb.com/ru/services/vds/) или выделенного (https://timeweb.com/ru/services/dedicated-server/) сервера. 

Вы можете заказать VDS c предустановленным фреймворком Ruby on Rails.

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