Настройка публичных DNS-серверов
Смена DNS-сервера может понадобиться в случаях, когда из вашей сети недоступен сайт — например, при переходе по доменному имени происходит обращение к неверному IP. Такое может произойти, когда долго не обновляется кэш DNS-сервера вашего провайдера.
В этом случае можно заменить DNS, предоставляемый провайдером интернета, на альтернативный публичный DNS. Публичные DNS предоставляются такими сервисами, как Google, Yandex, Cloudflare и многими другими; вы можете найти информацию о них в сети.
В этой инструкции мы будем использовать Google Public DNS — публичные DNS-серверы Google:
8.8.8.8
8.8.4.4
Рассмотрим настройку для операционных систем:
- Windows
- macOS
- Linux
Windows
На устройствах с ОС Windows сначала нужно изменить DNS в сетевых настройках, после чего очистить кэш DNS.
- Нажмите сочетание клавиш Windows + R и введите в окне «Выполнить» следующую команду:
control.exe /name Microsoft.NetworkandSharingCenter
Нажмите «OK».
- Откроется окно настроек. В разделе «Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений» кликните на сеть в пункте «Подключения».
- В открывшемся окне выберите пункт «Свойства».
- В списке компонентов найдите и выделите пункт «IP версии 4 (TCP/IPv4)» и нажмите кнопку «Свойства».
- На вкладке «Общие» выберите пункт «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и введите нужные DNS-адреса в поля «Предпочитаемый DNS-сервер» и «Альтернативный DNS-cepвep». В зависимости от выбранного провайдера DNS, второе поле может оставаться пустым.
Теперь необходимо выполнить очистку кэша DNS.
- Кликните правой кнопкой мыши по иконке Windows (меню Пуск) и выберите опцию «Командная строка (администратор)» или «Windows PowerShell (администратор)».
- Введите команду:
ipconfig /flushdns
Нажмите Enter.
Вы увидите подобный вывод:
macOS
Для смены DNS-серверов на устройствах под управлением macOS необходимо перейти в настройки сетевого подключения и указать IP-адрес DNS-сервера.
- Откройте меню Apple (иконка яблока) и выберите пункт «Системные настройки». После перейдите в меню «Сеть».
- В левой колонке выберите подключение, которое вы используете, и нажмите «Дополнительно».
- В появившемся окне перейдите во вкладку «DNS», нажмите значок «+» и введите IP-адрес нужного DNS-сервера.
После нажмите «OK», и DNS-серверы будут добавлены.
Linux
Мы рассмотрим смену DNS в Linux на примере Ubuntu 20.04 LTS. Мы будем использовать графический интерфейс Ubuntu, но также можно изменить DNS через терминал.
- Войдите в настройки сетевого соединения. Для этого выберите пункт «Параметры соединения» в меню подключенной сети.
- Нажмите на значок шестеренки и перейдите во вкладку «IPv4».
- В блоке «DNS» отключите автоматическое получение IP-адресов DNS и укажите в строке «DNS» нужные адреса через запятую.
Нажмите «Применить».