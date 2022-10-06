Настройка публичных DNS-серверов

Настройка публичных DNS-серверов

Смена DNS-сервера может понадобиться в случаях, когда из вашей сети недоступен сайт — например, при переходе по доменному имени происходит обращение к неверному IP. Такое может произойти, когда долго не обновляется кэш DNS-сервера вашего провайдера.

В этом случае можно заменить DNS, предоставляемый провайдером интернета, на альтернативный публичный DNS. Публичные DNS предоставляются такими сервисами, как Google, Yandex, Cloudflare и многими другими; вы можете найти информацию о них в сети.

В этой инструкции мы будем использовать Google Public DNS — публичные DNS-серверы Google:

8.8.8.8
8.8.4.4

Рассмотрим настройку для операционных систем:

  • Windows
  • macOS
  • Linux

Windows

На устройствах с ОС Windows сначала нужно изменить DNS в сетевых настройках, после чего очистить кэш DNS.

  1. Нажмите сочетание клавиш Windows + R и введите в окне «Выполнить» следующую команду:
control.exe /name Microsoft.NetworkandSharingCenter

Нажмите «OK».

  1. Откроется окно настроек. В разделе «Просмотр основных сведений о сети и настройка подключений» кликните на сеть в пункте «Подключения».

Win1

  1. В открывшемся окне выберите пункт «Свойства».

Win2

  1. В списке компонентов найдите и выделите пункт «IP версии 4 (TCP/IPv4)» и нажмите кнопку «Свойства».

Win3

  1. На вкладке «Общие» выберите пункт «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и введите нужные DNS-адреса в поля «Предпочитаемый DNS-сервер» и  «Альтернативный DNS-cepвep». В зависимости от выбранного провайдера DNS, второе поле может оставаться пустым.

Win4

Теперь необходимо выполнить очистку кэша DNS.

  1. Кликните правой кнопкой мыши по иконке Windows (меню Пуск) и выберите опцию «Командная строка (администратор)» или «Windows PowerShell (администратор)».
  2. Введите команду:
ipconfig /flushdns

Нажмите Enter.

Вы увидите подобный вывод:

Win5

macOS

Для смены DNS-серверов на устройствах под управлением macOS необходимо перейти в настройки сетевого подключения и указать IP-адрес DNS-сервера.

  1. Откройте меню Apple (иконка яблока) и выберите пункт «Системные настройки». После перейдите в меню «Сеть».

Mac1

  1. В левой колонке выберите подключение, которое вы используете, и нажмите «Дополнительно».

Mac2

  1. В появившемся окне перейдите во вкладку «DNS», нажмите значок «+» и введите IP-адрес нужного DNS-сервера. 

Mac3

После нажмите «OK», и DNS-серверы будут добавлены.

Linux

Мы рассмотрим смену DNS в Linux на примере Ubuntu 20.04 LTS. Мы будем использовать графический интерфейс Ubuntu, но также можно изменить DNS через терминал. 

  1. Войдите в настройки сетевого соединения. Для этого выберите пункт «Параметры соединения» в меню подключенной сети.

Lin1

  1. Нажмите на значок шестеренки и перейдите во вкладку «IPv4».

Lin2

  1. В блоке «DNS» отключите автоматическое получение IP-адресов DNS и укажите в строке «DNS» нужные адреса через запятую.

Lin3

Нажмите «Применить».

 

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