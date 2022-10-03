Ошибка 404

Ошибка 404

Ошибка 404 (Not found) означает, что сервер не может найти данные по вашему запросу.

Возможные причины и способы решения:

  1. Введен некорректный URL в адресное поле браузера. Проверьте корректность используемой ссылки и повторите попытку.
  2. Файл, запрашиваемый по URL, отсутствует на аккаунте. Необходимо проверить его наличие в директории public_html вашего сайта, например, при помощи файлового менеджера панели управления.

Для того, чтобы пользователям было проще сориентироваться на вашем сайте, если они столкнутся с ошибкой 404, имеет смысл создать собственную страницу ошибки и разместить на ней краткую информацию (например, «Вероятно данный документ был перемещен») и инструкцию, как найти нужный документ (можно отобразить меню поиска, карту сайта и т.д.). 

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