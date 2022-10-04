Игровой сервер CS 1.6 на VDS
Counter-Strike — одна из самых известных и популярных многопользовательских игр в мире. Cпециально для поклонников легендарного шутера мы подготовили сборку VDS + EngineGP, которая позволит вам за несколько минут запустить собственный игровой сервер CS 1.6 и легко управлять им благодаря предустановленной панели EngineGP.
Запуск игрового сервера
- Закажите сервер в панели управления или на нашем сайте: https://timeweb.com/ru/services/vds/.
Для игровых серверов мы рекомендуем выбирать мощные VDS NVMe с процессорами Intel Gold или производительные конфигурации HighCPU 5ГГц. В качестве ОС выберите Debian 10 и добавьте ПО EngineGP.
- Оплатите сервер, чтобы запустить его.
- После завершения установки введите в адресной строке браузера IP-адрес сервера и авторизуйтесь в панели EngineGP с реквизитами root.
Готово! Ваш игровой сервер установлен, и вы можете управлять им в панели EngineGP.
Преимущества Timeweb
- Низкий пинг
- Стабильно высокий FPS
- Отсутствие лагов
- Стабильная работа сервера без падений
- Аптайм 99,99%
- Доступная цена
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