Игровой сервер CS 1.6 на VDS

Игровой сервер CS 1.6 на VDS

Counter-Strike — одна из самых известных и популярных многопользовательских игр в мире. Cпециально для поклонников легендарного шутера мы подготовили сборку VDS + EngineGP, которая позволит вам за несколько минут запустить собственный игровой сервер CS 1.6 и легко управлять им благодаря предустановленной панели EngineGP.

Запуск игрового сервера 

  1. Закажите сервер в панели управления или на нашем сайте: https://timeweb.com/ru/services/vds/.
    Для игровых серверов мы рекомендуем выбирать мощные VDS NVMe с процессорами Intel Gold или производительные конфигурации HighCPU 5ГГц. В качестве ОС выберите Debian 10 и добавьте ПО EngineGP.
  2. Оплатите сервер, чтобы запустить его. 
  3. После завершения установки введите в адресной строке браузера IP-адрес сервера и авторизуйтесь в панели EngineGP с реквизитами root.

Готово! Ваш игровой сервер установлен, и вы можете управлять им в панели EngineGP. 

Преимущества Timeweb

  • Низкий пинг
  • Стабильно высокий FPS
  • Отсутствие лагов
  • Стабильная работа сервера без падений
  • Аптайм 99,99%
  • Доступная цена

Полезные статьи

Остались вопросы? Напишите нам на vds@timeweb.ru, мы с удовольствием вам поможем. 

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции