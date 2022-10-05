Настройка DKIM для писем, отправляемых с сервера

Настройка DKIM для писем, отправляемых с сервера

Основные вопросы по работе с почтой

Для писем, отправляемых с сервера функцией php mail() , указать DKIM-подпись очень сложно. На помощь в данном случае приходит библиотека PHPMailer или же специальные плагины для отправки писем в CMS.

В этом случае для того, чтобы письма, отправляемые с сервера виртуального хостинга, проходили проверку DKIM, необходимо выполнить следующую настройку:

Подключиться к серверу по SSH . Сгенерировать закрытый ключ командой ниже, указав вместо domain.ru имя вашего домена:

openssl genrsa -out domain.ru.private 1024

Сохранить путь к сгенерированному ключу — файлу domain.ru.private (путь потребуется ввести в процессе настройки далее). Файл будет создан в той же директории, откуда выполнялась команда. Сгенерировать открытый ключ командой ниже, указав вместо domain.ru имя вашего домена:

openssl rsa -in domain.ru.private -out domain.ru.public -pubout

Содержимое файла domain.ru.public после генерирования ключа будет следующим:

-----BEGIN PUBLIC KEY-----

ключ

-----END PUBLIC KEY-----

В разделе «Домены и поддомены» в настройках домена создать TXT-запись для поддомена mail._domainkey.domai n .ru со следующим содержимым:

v=DKIM1; k=rsa; p=ключ_из_предыдущего_пункта

Ключ должен быть указан в одну строку, без BEGIN и END .

В настройках скрипта библиотеки PHPMailer или используемого для отправки писем плагина CMS указать полный путь к файлу domain.ru.private, который был сгенерирован в пункте 2 (например, /home/u/user/domain.ru.private).