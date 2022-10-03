Получение логов

Включить ведение логов или заказать логи за прошлый период вы можете в панели управления в разделе «Инструменты» — «Логи».

Ведение логов

Вы можете включить автоматическое ведение логов доступа и ошибок Apache (access_log и error_log) для вашего сайта в панели управления.

Для этого перейдите в раздел «Инструменты» — «Логи», выберите в блоке «Ведение логов» необходимый домен и включите нужный тип лога.

Файлы access_log и error_log будут располагаться на одном уровне с директорией public_html сайта. Например, если сайт располагается по пути /home/u/user/public_html/, то логи для него будут размещены в папке /home/u/user/. Если путь к сайту — /home/u/user/имя_сайта/public_html/, то логи будут размещены в папке /home/u/user/имя_сайта/.

Вы сможете просмотреть файлы логов из раздела «Файловый менеджер» в панели управления, либо при подключении по FTP или SSH.

Здесь же вы можете включить статистику AWstats.

Логи за прошлый период

Заказ логов в ПУ

Если вам необходимы логи сайта за прошедший период (логи доступны за последние 180 дней), их можно заказать в панели управления.

Таким образом можно получить:

логи доступа и ошибок Apache ( access_log и error_log );

логи отправки писем с сервера ( Qmail );

логи доступа по FTP и SSH .

При заказе вы выбираете необходимый тип лога и нужный период, после чего архив с логом сформируется автоматически, и вы сможете скачать его по ссылке, отправленной на контактный ящик аккаунта. Обработка заказа занимает от нескольких минут до одного часа, в зависимости от объема логов.

Для заказа нажмите на соответствующую ссылку в разделе «Логи» панели управления:

Заполните форму в открывшемся окне:

выберите нужный тип лога из выпадающего списка;

выберите нужный домен (для логов Apache);

укажите дату, включительно по которую нужен лог, и количество дней до этой даты (1, 3, 7, 14).

Нажмите «Заказать логи».

Логи ошибок выгружаются в целом по сайту (не только по выбранному домену). Если к директории сайта привязано несколько доменов, то при запросе лога ошибок будет сформирован отчет по всем доменам, привязанным к данному сайту.

Как только логи будут сформированы, ссылка для скачивания архива придет на контактный ящик аккаунта.

Ссылка действительна в течение 24 часов. Если вы не успели скачать лог за этот период, его потребуется заказать заново.

Запрос логов через службу поддержки

Еще несколько типов логов могут быть предоставлены по запросу в службу поддержки:

логи cron ;

логи SMTP/Exim ;

логи входов в панель управления .

Для получения логов отправьте запрос через форму в разделе «Поддержка», указав в нем:

необходимый вид лога;

период, за который требуются логи (по умолчанию логи загружаются за месяц). Логи могут быть предоставлены с точностью до одного дня.