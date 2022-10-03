Настройка прав доступа к файлам

Общая информация о правах доступа

Права доступа позволяют определить, какие действия могут совершать пользователи с теми или иными файлами и директориями.

Пользователи делятся на три категории:

владелец (владельцем является владелец аккаунта; дополнительные FTP-пользователи также получают права владельца в рамках предоставленного им доступа);

группа пользователей, в которую входит владелец (в рамках хостинга эта категория не актуальна; по умолчанию на нее распространяются те же права, как для категории «остальные»);

остальные (прочие пользователи, которые заходят на ваш сайт).

Права доступа включают в себя право на чтение (r), запись (w) и исполнение (x) и могут записываться двумя способами: буквами или цифрами.

Соответствие буквенной и цифровой записи в таблице ниже:

Цифровая запись Буквенная запись Права 0 --- Отсутствие прав 1 --x Исполнение 2 -w- Запись 3 -wx Запись и исполнение 4 r-- Чтение 5 r-x Чтение и исполнение 6 rw- Чтение и запись 7 rwx Чтение, запись и исполнение

Права записываются последовательно: сначала для владельца, затем для группы, затем для остальных пользователей. Например, запись 755 (или rwx r-x r-x) означает, что владельцу даны права на чтение, запись и исполнение (7 / rwx), всем остальным — на чтение и исполнение (5 / r-x).

Права назначаются как файлам, так и директориям, при этом есть определенные отличия в том, какие возможности дает то или иное право доступа:

Права Для файлов Для каталогов r, чтение Просмотр содержимого Просмотр содержимого (т.е. можно получить список объектов в каталоге) — например, командами cat, ls w, запись Изменение содержимого Изменение содержимого каталога (т.е. можно удалять, добавлять файлы, переименовывать их) x, исполнение Запуск файла на исполнение Вход в каталог (например, командой сd)

Примеры наиболее распространенных комбинаций для прав доступа:

Цифры Буквы Права 600 rw------ Владелец может просматривать и изменять содержимое, у остальных нет доступа к объекту 644 rw-r--r-- Владелец может просматривать и изменять содержимое, остальные могут только просматривать 700 rwx-- -- Владелец может просматривать, изменять содержимое, запускать исполнение объекта, у остальных нет доступа к объекту 711 rwx--x--x У владельца полный набор прав, остальным доступно только исполнение 755 rwxr-xr-x У владельца полный набор прав, остальным доступны просмотр и исполнение

Просмотреть назначенные права можно командой ls -l. Права для файлов в выводе будут отмечены флагом -, для директории — флагом d, например:

username@server:~/test_home$ ls -l



total 4

drwx------ 2 username customers 4096 Mar 10 14:39 dir

-rw-r--r-- 1 username customers 0 Mar 10 14:39 test.txt

Настройка прав доступа

Настроить права доступа к файлам и директориям вы можете тремя способами:

с помощью файлового менеджера панели управления;

при SSH-подключении;

через FTP-клиент.

Через файловый менеджер

Для настройки прав доступа к файлу или каталогу с помощью файлового менеджера необходимо проделать следующие действия:

Перейдите в раздел « Файловый менеджер » панели управления. Выделите файл или директорию (указать права для нескольких файлов/директорий невозможно). Выберите пункт меню «Файл» — «Права доступа». Укажите необходимые права, после чего сохраните изменения.



По SSH

Права задаются при помощи команды chmod. Удобнее всего использовать цифровую запись. Перед правами укажите ноль.

chmod 0xxx имя_файла_или_директории

Например:

Установить права 644 на файл test.txt:

username@server:~/test_home$ chmod 0644 test.txt

Установить права 777 на каталог dir:

username@server:~/test_home$ chmod 0777 dir/

В отдельных случаях может быть полезна опция -R, она позволяет назначать права рекурсивно.

Например, чтобы указать права 755 всем объектам в текущем каталоге (включая подкаталоги), можно использовать:

username@server:~/test_home$ chmod -R 0755 *

По FTP (FileZilla)

Задавать и изменять права в FTP-клиенте очень просто.

Подключитесь к серверу. Найдите нужный файл или каталог. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Права доступа к файлу».





Задайте нужные права. При редактировании прав на каталог также есть возможность применить настройки к вложенным каталогам.