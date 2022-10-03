Настройка прав доступа к файлам
- Общая информация о правах доступа
- Настройка прав доступа
Общая информация о правах доступа
Права доступа позволяют определить, какие действия могут совершать пользователи с теми или иными файлами и директориями.
Пользователи делятся на три категории:
- владелец (владельцем является владелец аккаунта; дополнительные FTP-пользователи также получают права владельца в рамках предоставленного им доступа);
- группа пользователей, в которую входит владелец (в рамках хостинга эта категория не актуальна; по умолчанию на нее распространяются те же права, как для категории «остальные»);
- остальные (прочие пользователи, которые заходят на ваш сайт).
Права доступа включают в себя право на чтение (r), запись (w) и исполнение (x) и могут записываться двумя способами: буквами или цифрами.
Соответствие буквенной и цифровой записи в таблице ниже:
|
Цифровая запись
|
Буквенная запись
|
Права
|
0
|
---
|
Отсутствие прав
|
1
|
--x
|
Исполнение
|
2
|
-w-
|
Запись
|
3
|
-wx
|
Запись и исполнение
|
4
|
r--
|
Чтение
|
5
|
r-x
|
Чтение и исполнение
|
6
|
rw-
|
Чтение и запись
|
7
|
rwx
|
Чтение, запись и исполнение
Права записываются последовательно: сначала для владельца, затем для группы, затем для остальных пользователей. Например, запись 755 (или rwx r-x r-x) означает, что владельцу даны права на чтение, запись и исполнение (7 / rwx), всем остальным — на чтение и исполнение (5 / r-x).
Права назначаются как файлам, так и директориям, при этом есть определенные отличия в том, какие возможности дает то или иное право доступа:
|
Права
|
Для файлов
|
Для каталогов
|
r, чтение
|
Просмотр содержимого
|
Просмотр содержимого (т.е. можно получить список объектов в каталоге) — например, командами cat, ls
|
w, запись
|
Изменение содержимого
|
Изменение содержимого каталога (т.е. можно удалять, добавлять файлы, переименовывать их)
|
x, исполнение
|
Запуск файла на исполнение
|
Вход в каталог (например, командой сd)
Примеры наиболее распространенных комбинаций для прав доступа:
|
Цифры
|
Буквы
|
Права
|
600
|
rw------
|
Владелец может просматривать и изменять содержимое, у остальных нет доступа к объекту
|
644
|
rw-r--r--
|
Владелец может просматривать и изменять содержимое, остальные могут только просматривать
|
700
|
rwx-- --
|
Владелец может просматривать, изменять содержимое, запускать исполнение объекта, у остальных нет доступа к объекту
|
711
|
rwx--x--x
|
У владельца полный набор прав, остальным доступно только исполнение
|
755
|
rwxr-xr-x
|
У владельца полный набор прав, остальным доступны просмотр и исполнение
Просмотреть назначенные права можно командой ls -l. Права для файлов в выводе будут отмечены флагом -, для директории — флагом d, например:
username@server:~/test_home$ ls -l
total 4
drwx------ 2 username customers 4096 Mar 10 14:39 dir
-rw-r--r-- 1 username customers 0 Mar 10 14:39 test.txt
Настройка прав доступа
Настроить права доступа к файлам и директориям вы можете тремя способами:
- с помощью файлового менеджера панели управления;
- при SSH-подключении;
- через FTP-клиент.
Через файловый менеджер
Для настройки прав доступа к файлу или каталогу с помощью файлового менеджера необходимо проделать следующие действия:
- Перейдите в раздел «Файловый менеджер» панели управления.
- Выделите файл или директорию (указать права для нескольких файлов/директорий невозможно).
- Выберите пункт меню «Файл» — «Права доступа».
- Укажите необходимые права, после чего сохраните изменения.
По SSH
Права задаются при помощи команды chmod. Удобнее всего использовать цифровую запись. Перед правами укажите ноль.
chmod 0xxx имя_файла_или_директории
Например:
Установить права 644 на файл test.txt:
username@server:~/test_home$ chmod 0644 test.txt
Установить права 777 на каталог dir:
username@server:~/test_home$ chmod 0777 dir/
В отдельных случаях может быть полезна опция -R, она позволяет назначать права рекурсивно.
Например, чтобы указать права 755 всем объектам в текущем каталоге (включая подкаталоги), можно использовать:
username@server:~/test_home$ chmod -R 0755 *
По FTP (FileZilla)
Задавать и изменять права в FTP-клиенте очень просто.
- Подключитесь к серверу.
- Найдите нужный файл или каталог.
- Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите «Права доступа к файлу».
- Задайте нужные права. При редактировании прав на каталог также есть возможность применить настройки к вложенным каталогам.
- Сохраните изменения.