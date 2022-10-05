Настройка DNS-записей

В панели управления аккаунтом вы можете настроить следующие записи для доменов и поддоменов:

Для настройки почты для домена (Яндекс.Почта, Mail.ru, Google) воспользуйтесь нашими инструкциями.

Чтобы настроить DNS-запись:

Перейдите в раздел «Домены» — « Мои домены ». Нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS». Если нужно добавить новую запись , кликните «Добавить DNS-запись» и выберите ее тип из выпадающего списка. Если нужно изменить уже созданную запись , кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно изменить NS-серверы домена, нажмите на ссылку справа вверху.

Удалить запись можно, нажав на крестик рядом с ней.

При добавлении или редактировании любой DNS-записи, для домена автоматически добавляется AAAA-запись на сервере (без отображения в панели). Наличие IPv6 никак не мешает работе сайта, но может помешать выпустить SSL-сертификат или привязать домен к конструктору сайтов Tilda. Чтобы удалить добавленную запись на сервере, создайте для домена в панели любую AAAA-запись и удалите ее.

Обратите внимание, что в рамках нашей системы невозможно указать какие-либо ресурсные записи для поддомена www, за исключением CNAME.

NS-серверы

Через панель Timeweb вы сможете редактировать NS-серверы только для доменов, зарегистрированных через ТаймВэб.Домены. Если домен находится под управлением другого регистратора, настроить NS можно только через панель соответствующего регистратора. Доступ в ПУ регистраторов

Перенос доменов .ru и .рф в ТаймВэб.Домены

В разделе «Домены» — « Мои домены » нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS». Кликните на ссылку «Редактировать NS-серверы» справа вверху и укажите требуемые значения.

Для успешного делегирования домена необходимо указать не менее двух NS-серверов.

Если вы указываете NS-серверы на самом домене (т.е., например, для домена mydomain.ru прописываете ns1.mydomain.ru и ns2.mydomain.ru), то как минимум для двух из них необходимо указать IP-адреса.

Процедура делегирования домена на новые NS может занимать от 3 до 24 часов; после ее завершения на административный e-mail домена будет отправлено уведомление об успешном делегировании.

А и АААА

А и АААА — адресные записи, связывающие имя домена с его IP-адресом.

В разделе «Домены» — « Мои домены » нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS» . Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите нужный тип записи.

Во всплывающем окне укажите необходимый IP-адрес.

Если удалить A-запись для домена, который делегирован на наши NS, для него в любом случае в качестве A-записи будет использоваться IP-адрес сервера, на котором расположен аккаунт. Если вам нужно, чтобы для домена не отдавалась никакая A-запись, она должна быть создана, но оставлена пустой.

MX

MX — записи для почтовых серверов.

В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS». Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип MX.

Выберите нужный почтовый сервис или укажите необходимые значения вручную по кнопке «Другое»:

Созданные ранее MX-записи при этом нужно удалить.

SRV

Настройка этого типа записей требуется, например, при использовании протоколов SIP и XMPP (Jabber). Запросите параметры у провайдера Jabber-сервиса и укажите их в настройках домена.

1. В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».

2. Кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип SRV.



3. Заполните поля:

SRV-записи имеют формат:

_service._proto.name IN SRV priority weight port hostname

Где:

service — имя сервиса;

proto — имя протокола, обычно это _tcp или _udp;

priority — приоритет записи;

weight — вес записи;

port — порт на сервере;

hostname — хост, имя сервера.

К примеру, для указания SRV-записи:

_xmpp-server._tcp.domain.com. IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.

в настройках нужно прописать:

Служба : _xmpp-server

Протокол : TCP

Приоритет : 5

Порт : 5269

Хост : xmpp-server.l.google.com

TXT

Чтобы настроить TXT для поддомена, ее необходимо прописывать у основного домена.

TXT-запись содержит вспомогательную информацию о домене (запись произвольных двоичных данных). TXT-записи используются, как правило, для настройки SPF и DKIM.

В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS». Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип TXT.

Укажите необходимые значения.

SPF

Чтобы настроить SPF для поддомена, ее необходимо прописывать у основного домена.

Для доменов, делегированных на наши NS-серверы, SPF-запись указывается автоматически; в настройках вам доступно ее редактирование.

В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS». Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип TXT. Обратите внимание: Не рекомендуется создавать несколько SPF-записей для домена, так как это может вызывать проблемы с доставкой почты. Для добавления дополнительных почтовых серверов необходимо обновить существующую запись, не создавая новую.

Укажите необходимые значения:

Пример записи:

v=spf1 ip4:176.57.223.0/24 ip4:92.53.116.0/22 ~all

Подробнее о настройке SPF см. в отдельной статье.

Если вы меняли SPF-запись, а теперь вам необходимо указать SPF-запись Timeweb, укажите следующее значение:

v=spf1 include:_spf.timeweb.ru ~all

DKIM

Чтобы настроить DKIM для поддомена, ее необходимо прописывать у основного домена.

Если вы используете почту Timeweb, то для домена уже создана DKIM-подпись — необходимые настройки прописываются автоматически при создании в разделе «Почта» первого ящика на домене.

Если же вы используете сторонний почтовый сервис, вам необходимо запросить параметры для настройки DKIM у провайдера почтовой услуги и указать их в настройках домена.

1. В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».

2. Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип TXT.

3. В окне настроек укажите необходимое значение в поле «Хост», а также полученное от провайдера значение TXT-записи:

Для писем, отправляемых с сервера виртуального хостинга, настроить DKIM можно по следующей инструкции.

CNAME

Запись CNAME (каноническое имя) используется для наследования доменом всех ресурсных записей указанного домена, за исключением NS.

Обратите внимание:

CNAME, настроенная для основного домена, будет прописана только для его www-поддомена.

CNAME, настроенная для поддомена, будет прописана для поддомена и его www-поддомена.





1. В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».

2. Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип CNAME.



3. Укажите необходимые значения. Например, если необходимо, чтобы для test.mydomain.com были применены те же настройки DNS, что и для mydomain.com, необходимо указать его в качестве CNAME-записи: