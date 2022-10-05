Настройка DNS-записей
В панели управления аккаунтом вы можете настроить следующие записи для доменов и поддоменов:
Для настройки почты для домена (Яндекс.Почта, Mail.ru, Google) воспользуйтесь нашими инструкциями.
Чтобы настроить DNS-запись:
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
- Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» и выберите ее тип из выпадающего списка.
- Если нужно изменить уже созданную запись, кликните на значок карандаша рядом с ней.
- Если нужно изменить NS-серверы домена, нажмите на ссылку справа вверху.
Удалить запись можно, нажав на крестик рядом с ней.
При добавлении или редактировании любой DNS-записи, для домена автоматически добавляется AAAA-запись на сервере (без отображения в панели). Наличие IPv6 никак не мешает работе сайта, но может помешать выпустить SSL-сертификат или привязать домен к конструктору сайтов Tilda. Чтобы удалить добавленную запись на сервере, создайте для домена в панели любую AAAA-запись и удалите ее.
Обратите внимание, что в рамках нашей системы невозможно указать какие-либо ресурсные записи для поддомена www, за исключением CNAME.
NS-серверы
Через панель Timeweb вы сможете редактировать NS-серверы только для доменов, зарегистрированных через ТаймВэб.Домены. Если домен находится под управлением другого регистратора, настроить NS можно только через панель соответствующего регистратора.
- В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
- Кликните на ссылку «Редактировать NS-серверы» справа вверху и укажите требуемые значения.
Для успешного делегирования домена необходимо указать не менее двух NS-серверов.
Если вы указываете NS-серверы на самом домене (т.е., например, для домена mydomain.ru прописываете ns1.mydomain.ru и ns2.mydomain.ru), то как минимум для двух из них необходимо указать IP-адреса.
Процедура делегирования домена на новые NS может занимать от 3 до 24 часов; после ее завершения на административный e-mail домена будет отправлено уведомление об успешном делегировании.
А и АААА
А и АААА — адресные записи, связывающие имя домена с его IP-адресом.
- В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
- Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите нужный тип записи.
- Во всплывающем окне укажите необходимый IP-адрес.
Если удалить A-запись для домена, который делегирован на наши NS, для него в любом случае в качестве A-записи будет использоваться IP-адрес сервера, на котором расположен аккаунт. Если вам нужно, чтобы для домена не отдавалась никакая A-запись, она должна быть создана, но оставлена пустой.
MX
MX — записи для почтовых серверов.
- В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
- Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип MX.
- Выберите нужный почтовый сервис или укажите необходимые значения вручную по кнопке «Другое»:
Созданные ранее MX-записи при этом нужно удалить.
SRV
Настройка этого типа записей требуется, например, при использовании протоколов SIP и XMPP (Jabber). Запросите параметры у провайдера Jabber-сервиса и укажите их в настройках домена.
1. В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
2. Кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип SRV.
3. Заполните поля:
SRV-записи имеют формат:
_service._proto.name IN SRV priority weight port hostname
Где:
- service — имя сервиса;
- proto — имя протокола, обычно это _tcp или _udp;
- priority — приоритет записи;
- weight — вес записи;
- port — порт на сервере;
- hostname — хост, имя сервера.
К примеру, для указания SRV-записи:
_xmpp-server._tcp.domain.com. IN SRV 5 0 5269 xmpp-server.l.google.com.
в настройках нужно прописать:
- Служба: _xmpp-server
- Протокол: TCP
- Приоритет: 5
- Порт: 5269
- Хост: xmpp-server.l.google.com
TXT
Чтобы настроить TXT для поддомена, ее необходимо прописывать у основного домена.
TXT-запись содержит вспомогательную информацию о домене (запись произвольных двоичных данных). TXT-записи используются, как правило, для настройки SPF и DKIM.
- В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
- Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип TXT.
- Укажите необходимые значения.
SPF
Чтобы настроить SPF для поддомена, ее необходимо прописывать у основного домена.
Для доменов, делегированных на наши NS-серверы, SPF-запись указывается автоматически; в настройках вам доступно ее редактирование.
- В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
- Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип TXT. Обратите внимание: Не рекомендуется создавать несколько SPF-записей для домена, так как это может вызывать проблемы с доставкой почты. Для добавления дополнительных почтовых серверов необходимо обновить существующую запись, не создавая новую.
- Укажите необходимые значения:
Пример записи:
v=spf1 ip4:176.57.223.0/24 ip4:92.53.116.0/22 ~all
Подробнее о настройке SPF см. в отдельной статье.
Если вы меняли SPF-запись, а теперь вам необходимо указать SPF-запись Timeweb, укажите следующее значение:
v=spf1 include:_spf.timeweb.ru ~all
DKIM
Чтобы настроить DKIM для поддомена, ее необходимо прописывать у основного домена.
Если вы используете почту Timeweb, то для домена уже создана DKIM-подпись — необходимые настройки прописываются автоматически при создании в разделе «Почта» первого ящика на домене.
Если же вы используете сторонний почтовый сервис, вам необходимо запросить параметры для настройки DKIM у провайдера почтовой услуги и указать их в настройках домена.
1. В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
2. Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип TXT.
3. В окне настроек укажите необходимое значение в поле «Хост», а также полученное от провайдера значение TXT-записи:
Для писем, отправляемых с сервера виртуального хостинга, настроить DKIM можно по следующей инструкции.
CNAME
Запись CNAME (каноническое имя) используется для наследования доменом всех ресурсных записей указанного домена, за исключением NS.
Обратите внимание:
- CNAME, настроенная для основного домена, будет прописана только для его www-поддомена.
- CNAME, настроенная для поддомена, будет прописана для поддомена и его www-поддомена.
1. В разделе «Домены» — «Мои домены» нажмите на значок шестеренки рядом с доменом и выберите пункт «Настройки DNS».
2. Если нужно изменить существующую запись, кликните на значок карандаша рядом с ней. Если нужно добавить новую запись, кликните «Добавить DNS-запись» справа вверху и выберите тип CNAME.
3. Укажите необходимые значения. Например, если необходимо, чтобы для test.mydomain.com были применены те же настройки DNS, что и для mydomain.com, необходимо указать его в качестве CNAME-записи:
Если вы настраиваете Bitrix24, то для его корректной работы на нашем хостинге указание CNAME не потребуется. Достаточно сделать следующее:
- Добавить необходимую A-запись для основного домена
- Удалить все AAAA-записи