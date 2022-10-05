Работа с самозанятыми лицами

С 1 января 2019 года был введен новый налоговый режим, позволяющий физическим лицам и ИП зарегистрироваться в налоговом органе в качестве самозанятых лиц и самостоятельно платить налог на профессиональный доход (НПД) по льготной ставке (4% или 6%) вместо НДФЛ 13%. Подробнее о налоге на профессиональный доход можно почитать на сайте ФНС России.

Все новые и существующие участники программы «Вебмастер», подпадающие под условия данного налогового режима, могут перейти на новый режим работы с Timeweb.

Сумма НПД для вебмастеров, сотрудничающих с Timeweb, составит 6%, так как они оказывают услуги юридическому лицу.

Что изменится в работе?

Стандартно выплата вознаграждения для вебмастеров работает так:

Вебмастер запрашивает выплату вознаграждения.

ТаймВэб рассчитывает сумму вознаграждения за вычетом необходимых налогов и сборов (НДФЛ, взносы в ПФР и ФСС) согласно действующего законодательства.

ТаймВэб перечисляет за вебмастера необходимые налоги и сборы в бюджет.

Вебмастер получает вознаграждение за вычетом удержанных сумм.

Для вебмастеров — самозанятых лиц выплата вознаграждения будет работать следующим образом:

Вебмастер запрашивает выплату вознаграждения и предоставляет чек из личного кабинета на сайте «Мой налог».

ТаймВэб выплачивает вебмастеру полную сумму вознаграждения.

Вебмастер самостоятельно оплачивает налог на профессиональный доход в размере 6%.

Что нужно сделать, чтобы перейти на новый режим работы?

Зарегистрироваться в налоговом органе в качестве самозанятого лица. Расторгнуть существующий партнерский договор с Timeweb, если он был заключен. Заключить партнерский договор по новой форме. Отправить подписанный договор в двух экземплярах на наш почтовый адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, корп.2, лит. А, ООО «ТаймВэб». Предоставить в службу поддержки электронную копию документа, подтверждающего налоговый статус «самозанятый». Для этого необходимо на сайте или в приложении «Мой налог» сформировать Справку о постановке на учет, в электронном виде. Она приравнивается к справке, выданной на бумажном носителе в налоговом органе.

Запрос вознаграждения

При создании каждой заявки на выплату вознаграждения вебмастеру будет необходимо предоставлять чек, сформированный в личном кабинете на сайте налоговой службы «Мой налог». Чек можно прислать в службу поддержки через обращение из панели управления или с контактного ящика аккаунта вебмастера.

Чек должен быть предоставлен в течение одного рабочего дня после выплаты. В случае его отсутствия выплаты вебмастеру будут приостановлены.