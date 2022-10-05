Работа с панелью управления интегратора

Для удобного управления услугами и клиентами интегратора создана специальная панель. Она доступна по адресу cp.timeweb.ru. После авторизации вы попадаете на главную страницу.

Слева отражена актуальная информация по балансу, текущей премии, количеству зарегистрированных и активных аккаунтов, а также расположены ссылки для быстрого перехода в документы бухгалтерии и вашу личную карточку.

Справа вы увидите ссылки на разделы.

Раздел «Управление пользователями» позволяет добавить нового пользователя или найти уже существующего.

В разделе «Оплата услуг» вы сможете внести средства на баланс, выбрав удобный способ оплаты в выпадающем списке.

Также на этой странице можно создать нового плательщика.

Раздел «Движения по счету» отражает все операции поступления и списания, размещенные на отдельных вкладках.

Раздел «Уведомления» необходим для подключения, отключения и настройки уведомлений о новых событиях.

Раздел «Форма обратной связи» позволяет создать запрос в службу поддержки или ознакомиться с уже созданными запросами.

Раздел «Редактор писем» позволяет адаптировать шаблоны писем, которые получают Ваши клиенты. Тип письма вы можете выбрать сверху в выпадающем списке.

Более подробная информация по использованию панели расположена в разделе «Справочная система».