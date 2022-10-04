Действия при DDoS-атаках

DDoS (Distributed Denial of Service, распределенная атака типа «отказ в обслуживании») — это атака на сайт или сервер с целью вывести его из строя путем направления множества ложных запросов, из-за которых ресурс становится недоступен реальным пользователям.

Мощные DDoS-атаки могут также негативно влиять на функционирование других серверов, нарушая стабильную работу сети передачи данных.

В случае атаки на ваш сервер с нашей стороны будут приняты определенные меры защиты.

При фиксировании атаки

Если атака на ваш сервер ставит под угрозу стабильность сервисов для других пользователей, будут выполнены следующие действия:

Атакуемый IP-адрес (основной IP вашего сервера) будет заблокирован. Для сервера будет временно подключена услуга « Защита от DDoS ». Серверу будет выдан временный IP из защищенного диапазона и настроено проксирование. Защита подключается бесплатно. Для доменов, которые добавлены в вашу панель управления и делегированы на NS-серверы Timeweb, A-запись обновится автоматически. Для других доменов вам потребуется изменить ее самостоятельно.

Уведомление об атаке и принятых мерах придет на ваш контактный ящик.

После прекращения атаки

Если атака больше не фиксируется:

Защита от DDoS будет отключена. A-запись доменов в панели автоматически обновится на прежний IP. Проксирование продолжит работать еще в течение 24 часов, чтобы вы успели изменить настройки других доменов, если это требуется.

Об отключении защиты и отключении проксирования мы также сообщим вам отдельными уведомлениями на e-mail.

Для того, чтобы при в случае атак не приходилось прибегать к смене IP, вы можете подключить услугу «Защита от DDoS» на постоянной основе.

Вы также можете воспользоваться аналогичным сервисом любой другой компании, предоставляющей подобные услуги. Подробную информацию о них вы можете найти на тематических ресурсах сети Интернет.