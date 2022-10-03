Ошибка 500

Ошибка 500

Ошибка 500 (Internal Server Error) выдается при наличии внутренней ошибки сервера.

Возможные причины и способы решения:

  1. Некорректный синтаксис файла .htaccess или наличие в нем неподдерживаемых директив.
    Чаще всего ошибка возникает из-за некорректных правил перенаправлений для модуля mod_rewrite. Для поиска проблемы вы можете закомментировать настройки, в которых вы не уверены, при помощи символа # в начале строки (подробнее о работе с директивами вы можете прочитать в статье «Настройка PHP»).
  2. Ошибки в скриптах сайта. Вы можете включить лог ошибок error_log в панели управления, в разделе «Инструменты» — «Логи» и узнать из этого файла причину возникновения ошибки. Файл будет создан на одном уровне с директорией public_html вашего сайта. Исправлять скрипты сайтов вам необходимо самостоятельно или с помощью сторонних специалистов.

 

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