Ошибка 500

Некорректный синтаксис файла .htaccess или наличие в нем неподдерживаемых директив.





Чаще всего ошибка возникает из-за некорректных правил перенаправлений для модуля mod_rewrite . Для поиска проблемы вы можете закомментировать настройки, в которых вы не уверены, при помощи символа # в начале строки (подробнее о работе с директивами вы можете прочитать в статье «

Настройка PHP

»).