Ошибка 500
Ошибка 500 (Internal Server Error) выдается при наличии внутренней ошибки сервера.
Возможные причины и способы решения:
- Некорректный синтаксис файла
.htaccessили наличие в нем неподдерживаемых директив.
Чаще всего ошибка возникает из-за некорректных правил перенаправлений для модуля
mod_rewrite. Для поиска проблемы вы можете закомментировать настройки, в которых вы не уверены, при помощи символа
#в начале строки (подробнее о работе с директивами вы можете прочитать в статье «Настройка PHP»).
- Ошибки в скриптах сайта. Вы можете включить лог ошибок error_log в панели управления, в разделе «Инструменты» — «Логи» и узнать из этого файла причину возникновения ошибки. Файл будет создан на одном уровне с директорией
public_htmlвашего сайта. Исправлять скрипты сайтов вам необходимо самостоятельно или с помощью сторонних специалистов.