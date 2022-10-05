Работа системы DNS

Система DNS — это способ «перевести» машинный язык в привычные нам человеческие языки и упростить использование сети Интернет. Для понимания ее работы необходимо знать, что из себя представляют домены и расположенные на них сайты.

Сайт — это определенный набор контента (изображения, текст), который хранится на мощном компьютере или сервере. Чтобы иметь возможность получить доступ к содержимому сайта, нужно знать адрес сервера, который называют IP-адресом. Это адрес представляет собой набор чисел, которые довольно сложно запомнить. А чтобы мы могли искать сайты при помощи привычных нам буквенных имён, существует система DNS, которая сопоставляет адрес сервера с названием сайта, который на нем расположен. Например, IP-адрес сайта timeweb.com — 92.53.96.141.

Таким образом, когда вы вводите в адресную строку браузера название сайта, система автоматически начинает поиск данных об IP-адресе, запрашивая соответствующую DNS-запись о нем у DNS-сервера. Так система DNS позволяет осуществлять привычную нам навигацию по сети Интернет.

В записях DNS, которые хранятся на специальных DNS-серверах, содержится различная информация о сайте и домене. В зависимости от типа DNS-записи в них можно указать соответствие адреса сервера доменному имени, настроить переадресацию и многое другое.