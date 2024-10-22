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The Bat!
The Bat!
The Bat!
В инструкции рассмотрим, как работать с почтовым ящиком, созданным в Timeweb, в почтовом клиенте The Bat!.
- Откройте The Bat!, в верхнем меню кликните на «Ящик» и выберите «Новый почтовый ящик».
- Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:
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- имя владельца ящика (в примере — Timeweb; при настройке укажите свои данные, например, Мария Иванова);
- почтовый ящик,
- пароль от ящика.
- В пункте «Протокол» выберите «IMAP или POP», после чего нажмите «Далее».
- Заполните реквизиты подключения к ящику для входящей почты:
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- Протокол: IMAP или POP
- Адрес сервера:
imap.timeweb.ru(IMAP) или
pop3.timeweb.ru(POP3)
- Соединение: Безопасное на спец. порт (TLS)
- Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
- Имя пользователя и пароль: ваш почтовый ящик
При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.
При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.
- Нажмите «Далее».
- Заполните реквизиты подключения к ящику для исходящей почты:
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- Адрес сервера:
smtp.timeweb.ru
- Соединение: Безопасное на спец. порт (TLS)
- Порт: 465
- Отметьте галку «Мой сервер SMTP требует авторизации»
- Адрес сервера:
- Нажмите «Далее».
- В сведениях об учетной записи укажите ваше имя, ящик и при необходимости домашний каталог.
- Кликните «Готово».
Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в The Bat!.