The Bat!

The Bat!

В инструкции рассмотрим, как работать с почтовым ящиком, созданным в Timeweb, в почтовом клиенте The Bat!.

  1. Откройте The Bat!, в верхнем меню кликните на «Ящик» и выберите «Новый почтовый ящик».

Image1

  1. Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:
    • имя владельца ящика (в примере — Timeweb; при настройке укажите свои данные, например, Мария Иванова);
    • почтовый ящик,
    • пароль от ящика.
  1. В пункте «Протокол» выберите «IMAP или POP», после чего нажмите «Далее».

Image2

  1. Заполните реквизиты подключения к ящику для входящей почты:
    • Протокол: IMAP или POP
    • Адрес сервера: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3)
    • Соединение: Безопасное на спец. порт (TLS)
    • Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3)
    • Имя пользователя и пароль: ваш почтовый ящик

При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом.

При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента. 

  1. Нажмите «Далее».

Image4

  1. Заполните реквизиты подключения к ящику для исходящей почты:
    • Адрес сервера: smtp.timeweb.ru
    • Соединение: Безопасное на спец. порт (TLS)
    • Порт: 465
    • Отметьте галку «Мой сервер SMTP требует авторизации»
  1. Нажмите «Далее».

Image6

  1. В сведениях об учетной записи укажите ваше имя, ящик и при необходимости домашний каталог.
  2. Кликните «Готово».

Image5

Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в The Bat!.