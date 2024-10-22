В инструкции рассмотрим, как работать с почтовым ящиком, созданным в Timeweb, в почтовом клиенте The Bat!.

Откройте The Bat!, в верхнем меню кликните на «Ящик» и выберите «Новый почтовый ящик».

Укажите данные почтового ящика, который вы хотите подключить:

имя владельца ящика (в примере — Timeweb; при настройке укажите свои данные, например, Мария Иванова); почтовый ящик, пароль от ящика.



В пункте «Протокол» выберите «IMAP или POP», после чего нажмите «Далее».

Заполните реквизиты подключения к ящику для входящей почты:

Протокол: IMAP или POP Адрес сервера: imap.timeweb.ru (IMAP) или pop3.timeweb.ru (POP3) Соединение: Безопасное на спец. порт (TLS) Порт: 993 (IMAP) или 995 (POP3) Имя пользователя и пароль: ваш почтовый ящик



При использовании IMAP письма не удаляются с почтового сервера, а синхронизируются с почтовым клиентом. При использовании POP3 письма будут удалены с почтового сервера после их загрузки в почтовый клиент. Вы можете включить сохранение писем на сервере в настройках почтового клиента.

Нажмите «Далее».

Заполните реквизиты подключения к ящику для исходящей почты:

Адрес сервера: smtp.timeweb.ru Соединение: Безопасное на спец. порт (TLS) Порт: 465 Отметьте галку «Мой сервер SMTP требует авторизации»



Нажмите «Далее».

В сведениях об учетной записи укажите ваше имя, ящик и при необходимости домашний каталог. Кликните «Готово».





Теперь вы можете перейти во «Входящие» и убедиться, что содержимое ящика доступно в The Bat!.