Проверка данных о домене

Для проверки указанных для доменного имени ресурсных записей можно использовать веб-интерфейсы или командную строку.

Для получения информации об администраторе доменного имени, о сроке его регистрации, об указанных NS-серверах необходимо использовать сервис Whois. Например, встроенный сервис на нашем сайте:

Для различных доменных зон при проверке через whois-сервис выдается разный набор информации. В общем случае это сведения о персоне или организации, на которую зарегистрирован домен, дата регистрации домена, дата окончания срока регистрации.