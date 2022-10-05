Проверка данных о домене

Проверка данных о домене

Для проверки указанных для доменного имени ресурсных записей можно использовать веб-интерфейсы или командную строку.

Для получения информации об администраторе доменного имени, о сроке его регистрации, об указанных NS-серверах необходимо использовать сервис Whois. Например, встроенный сервис на нашем сайте: 

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Для различных доменных зон при проверке через whois-сервис выдается разный набор информации. В общем случае это сведения о персоне или организации, на которую зарегистрирован домен, дата регистрации домена, дата окончания срока регистрации.

 

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