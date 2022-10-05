Настройка DNS-записей для Яндекс 360

Для использования почты на домене в сервисе Яндекс 360 необходимо произвести следующие настройки.

» и выберите (либо добавьте, если это еще не сделано) нужный домен.

В интерфейсе Яндекса перейдите в раздел «

Наиболее простым способом является подтверждение через DNS-запись. Скопируйте предложенное значение TXT-записи.

Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «TXT» и укажите запись, полученную в Яндексе.

Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».

и перейдите в раздел «Домены» — «

Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить». Как правило, требуется 10-15 минут, чтобы изменения вступили в силу.

После того, как изменения будут применены, нажмите «Запустить проверку» в Яндексе. Дождитесь подтверждения домена (как правило, выполняется очень быстро).