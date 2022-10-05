Настройка DNS-записей для Яндекс 360

Настройка DNS-записей для Яндекс 360

Для использования почты на домене в сервисе Яндекс 360 необходимо произвести следующие настройки.

Подключение домена

  1. В интерфейсе Яндекса перейдите в раздел «Домены» и выберите (либо добавьте, если это еще не сделано) нужный домен.
  2. Выберите способ подтверждения домена.

Наиболее простым способом является подтверждение через DNS-запись. Скопируйте предложенное значение TXT-записи.

Yandex (1)

  1. Авторизуйтесь в панели управления Timeweb и перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
  2. Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
  3. Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «TXT» и укажите запись, полученную в Яндексе. 

Yandex2

  1. Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить». Как правило, требуется 10-15 минут, чтобы изменения вступили в силу.
  2. После того, как изменения будут применены, нажмите «Запустить проверку» в Яндексе. Дождитесь подтверждения домена (как правило, выполняется очень быстро).
  3. Настройте для домена DNS-записи по инструкциям ниже.

MX-запись

  1. Авторизуйтесь в панели управления аккаунтом и перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены»
  2. Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
  3. Удалите имеющиеся MX-записи.
  4. Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «MX» и в открывшемся окне отметьте пункт «Яндекс.Почта»:

Mx2 (1)

  1. Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
  2. Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.

SPF-запись

  1. Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
  2. Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
  3. Удалите существующие TXT-записи (предварительно скопируйте значение SPF-записи, если вы планируете отправлять почту также и с указанных в ней серверов).
  4. Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «TXT» и в открывшемся окне разместите следующее значение:
v=spf1 redirect=_spf.yandex.net

Spf (1)

  1. Если вы хотите отправлять письма не только с серверов Яндекса, укажите дополнительные серверы в таком формате:
v=spf1 ip4:IP1 ip4:IP2 ip4:IP3 include:_spf.yandex.net ~all

где IP1, IP2, IP3 — IP-адреса дополнительных серверов.

  1. Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
  2. Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.

DKIM-подпись

  1. Получите TXT-запись с публичным ключом в Яндексе:

Yaconnect4

  1. Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены» в панели управления Timeweb.
  2. Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
  3. Нажмите на «Добавить DNS-запись» и выберите «TXT».
  4. В окне настроек:
    • в поле «Хост» укажите «mail._domainkey»;
    • в поле «Значение» внесите параметры DKIM, полученные на шаге 1.

Yaconnect5

  1. Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
  2. Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.

 

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