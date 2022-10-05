Настройка DNS-записей для Яндекс 360
Для использования почты на домене в сервисе Яндекс 360 необходимо произвести следующие настройки.
Подключение домена
- В интерфейсе Яндекса перейдите в раздел «Домены» и выберите (либо добавьте, если это еще не сделано) нужный домен.
- Выберите способ подтверждения домена.
Наиболее простым способом является подтверждение через DNS-запись. Скопируйте предложенное значение TXT-записи.
- Авторизуйтесь в панели управления Timeweb и перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «TXT» и укажите запись, полученную в Яндексе.
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить». Как правило, требуется 10-15 минут, чтобы изменения вступили в силу.
- После того, как изменения будут применены, нажмите «Запустить проверку» в Яндексе. Дождитесь подтверждения домена (как правило, выполняется очень быстро).
- Настройте для домена DNS-записи по инструкциям ниже.
MX-запись
- Авторизуйтесь в панели управления аккаунтом и перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены»
- Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Удалите имеющиеся MX-записи.
- Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «MX» и в открывшемся окне отметьте пункт «Яндекс.Почта»:
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.
SPF-запись
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Удалите существующие TXT-записи (предварительно скопируйте значение SPF-записи, если вы планируете отправлять почту также и с указанных в ней серверов).
- Нажмите на «Добавить DNS-запись», выберите «TXT» и в открывшемся окне разместите следующее значение:
v=spf1 redirect=_spf.yandex.net
- Если вы хотите отправлять письма не только с серверов Яндекса, укажите дополнительные серверы в таком формате:
v=spf1 ip4:IP1 ip4:IP2 ip4:IP3 include:_spf.yandex.net ~all
где IP1, IP2, IP3 — IP-адреса дополнительных серверов.
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.
DKIM-подпись
- Получите TXT-запись с публичным ключом в Яндексе:
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- Откройте страницу администрирования Почты.
- Перейдите на вкладку «DKIM-подписи».
- Скопируйте DKIM-подпись для нужного домена.
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены» в панели управления Timeweb.
- Найдите домен, для которого планируется внести изменения, кликните на значок шестеренки и выберите «Настройки DNS».
- Нажмите на «Добавить DNS-запись» и выберите «TXT».
- В окне настроек:
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- в поле «Хост» укажите «mail._domainkey»;
- в поле «Значение» внесите параметры DKIM, полученные на шаге 1.
- Сохраните изменения с помощью кнопки «Добавить».
- Подождите, пока изменения в DNS вступят в силу. Этот процесс может занимать до 72 часов.