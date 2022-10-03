Ускоритель сайтов — это дополнительная услуга, с помощью которой можно оптимизировать показатели работы сайта, ускорить загрузку страниц и улучшить выдачу сайтов поисковиками. Модуль ускорителя оптимизирует контент сайта в режиме реального времени, сохраняя результат во временном кэше. При этом никаких изменений в код не вносится.

«Ускоритель сайтов» предоставляется на всех тарифах хостинга (обычный и мощный хостинг, а также хостинг для CMS).

Стоимость услуги составляет 122 рублей в месяц, включая НДС. Услугу можно активировать на срок от 1 дня.

Услугу также можно подключить за счет бонуса.

Ускоритель сайтов доступен только для сайтов с привязанными доменами. Привязать домен к сайту вы можете в разделе «Сайты».

Перед подключением услуги вы можете проверить скорость работы сайтов. Для этого в разделе «Ускоритель сайтов» нажмите на кнопку «Проверить скорость сайтов» или «Проверка скорости», если нужно проверить только один сайт.

Скорость будет определена с помощью Google Pagespeed Insights — одного из наиболее популярных инструментов для анализа скорости загрузки страниц, на основе результатов которого Google ранжирует сайты в поисковой выдаче.

Если необходимо улучшить показатели, нажмите на кнопку «Подключить ускоритель» для добавления услуги. Во всплывающем окне подтвердите свое согласие с условиями предоставления услуги и нажмите «Подключить ускоритель».

Вы увидите набор настроек для оптимизации работы сайта. Выберите те, которые вы хотели бы применить (значок вопроса рядом с каждой настройкой позволит вам получить краткую информацию о конкретной опции).

Нажмите «Сохранить настройки» для применения изменений.

При наличии достаточных средств на балансе аккаунта услуга будет подключена сразу. Дальнейшие списания за использование услуги будут производиться ежедневно. В случае необходимости вы в любое время сможете отключить услугу через панель управления аккаунтом, в разделах «Ускоритель сайтов» или «Дополнительные услуги».