Скрытие данных администратора домена
Возможность скрытия данных администратора домена зависит от правил регистрации доменных имен в различных зонах.
Для доменов в международных зонах (.com, .net, .org, .info и др.), а также для всех доменов, зарегистрированных через Webnames, можно скрыть данные администратора. Услуга является платной.
Подключить услугу можно:
- при регистрации домена;
- через запрос в службу поддержки, если домен уже зарегистрирован.
Для доменов в зонах .ru, .рф, spb.ru, msk.ru и др.:
- если домен зарегистрирован на физическое лицо, данные администратора скрываются автоматически и заменяются на Private Person;
- если домен зарегистрирован на юридическое лицо, данные администратора скрыть невозможно.
Для доменов в зоне .su открыта контактная информация администратора домена:
- адрес электронной почты — для физических лиц;
- адрес электронной почты и телефон — для юридических лиц.
Скрытие данных администратора не осуществляется для доменов в зонах:
.kz, .travel, .aero, .us, .in, .asia, .tel, .uk, .cn, .nz, .co, .eu, .mn.
Услуга скрытия данных приобретается на весь срок регистрации домена. Если вы регистрируете или продлеваете домен на 5 лет, скрытие данных также будет необходимо оплатить сразу на 5 лет.