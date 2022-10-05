Скрытие данных администратора домена

Скрытие данных администратора домена

Возможность скрытия данных администратора домена зависит от правил регистрации доменных имен в различных зонах.

Для доменов в международных зонах (.com, .net, .org, .info и др.), а также для всех доменов, зарегистрированных через Webnames, можно скрыть данные администратора. Услуга является платной.

Подключить услугу можно:

Для доменов в зонах .ru, .рф, spb.ru, msk.ru и др.:

  • если домен зарегистрирован на физическое лицо, данные администратора скрываются автоматически и заменяются на Private Person;
  • если домен зарегистрирован на юридическое лицо, данные администратора скрыть невозможно.

Для доменов в зоне .su открыта контактная информация администратора домена:

  • адрес электронной почты — для физических лиц;
  • адрес электронной почты и телефон — для юридических лиц.

Скрытие данных администратора не осуществляется для доменов в зонах:

.kz, .travel, .aero, .us, .in, .asia, .tel, .uk, .cn, .nz, .co, .eu, .mn.

Услуга скрытия данных приобретается на весь срок регистрации домена. Если вы регистрируете или продлеваете домен на 5 лет, скрытие данных также будет необходимо оплатить сразу на 5 лет.

 

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