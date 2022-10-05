Регистрация в системе СБИС

Компания Timeweb использует систему электронного документооборота СБИС (оператор ООО «Компания «Тензор»). Для обмена электронными документами вам необходимо иметь учетную запись в данной системе. Если вы планируете использовать СБИС только для получения отчетных документов, работа с системой будет для вас бесплатной.

Обратите внимание, пожалуйста, что по любым вопросам по предоставляемым документам необходимо обращаться в нашу службу поддержки; мы не отслеживаем получение комментариев в системе СБИС.

Если вы работаете с другим оператором ЭДО, вы можете подключиться к роумингу для дальнейшего обмена документами с нашей компанией. Для этого вам необходимо отправить заявку из панели управления аккаунтом или по e-mail billing@timeweb.ru. В заявке укажите наименование вашей компании, ее ИНН, КПП и идентификатор.

Пройти регистрацию в системе СБИС можно на официальном сайте или используя ссылки из письма-приглашения, отправленного в ваш адрес со стороны Timeweb.

Шаг 1

При регистрации вам необходимо выбрать один из вариантов, в зависимости от того, есть ли у вас электронная подпись или нет:

Шаг 2

Если у вас есть электронная подпись

Вставьте носитель с электронной подписью в компьютер и нажмите «Регистрация по электронной подписи».

Если носитель содержит более одной подписи, вам будет предложено выбрать нужную.

Если у вас нет электронной подписи

Нажмите на «Регистрация без электронной подписи» и далее в новом окне внесите необходимые данные (наименование организации, ее ИНН и КПП; а также Ваш email). После нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

На указанный email придет письмо для подтверждения, в нем необходимо нажать на кнопку «Завершить регистрацию».

Шаг 3

Далее потребуется:

указать пароль для входа в систему (здесь же вы можете изменить логин — по умолчанию это ваш e-mail);

указать ФИО владельца электронной подписи;

отметить чекбокс «Я принимаю условия»;

указать удобный для вас способ оповещения о новых событиях в личном кабинете CБиС: по e-mail или по СМС.



После завершения ввода данных нажмите «Зарегистрироваться».

Готово, теперь вы можете авторизоваться в своем личном кабинете в системе СБИС.

Шаг 4

Для работы с электронными документами необходима цифровая электронная подпись. В личном кабинете в системе СБИС вы можете зарегистрировать уже имеющуюся подпись, продлить ее, а также оформить заявку на выпуск новой подписи. Осуществить эти действия возможно в разделе «Электронные подписи»:

Дополнительную информацию об использовании системы СБИС и работе с электронными документами вы можете получить, ознакомившись c видеороликом, подготовленным нашим партнером.