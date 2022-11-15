Заказ лицензии CMS

Заказ лицензии CMS

CMS (Content Management Software) — это система управления содержимым (контентом) сайта, которая используется для обеспечения возможности редактирования и управления информацией на сайте, а также ее предоставления пользователям (посетителям сайта) в виде, который удобен для навигации или поиска.

Основная задача CMS — показывать страницы сайта пользователям, формируя их содержимое «на лету» из заранее определенных шаблонов с дизайном и контентом.

CMS и их редакции, доступные для заказа через Timeweb

1C-Bitrix

  • Старт
  • Стандарт
  • Малый бизнес
  • Бизнес

HostCMS

  • Мой сайт
  • Малый бизнес
  • Бизнес
  • Корпорация

NetCat

  • Standard
  • Business
  • Corporate
  • E-commerce
  • Extra

Amiro.CMS

  • Визитка
  • Корпоративный
  • Минимаркет
  • Витрина
  • Бизнес

UMI.CMS

  • Lite
  • Corporate
  • Shop
  • Business
  • Commerce

С подробным описанием функциональных возможностей каждой из CMS можно ознакомиться на официальном сайте наших партнеров.

Редакции CMS и тарифные планы виртуального хостинга, по которым будет предоставлено бесплатное обслуживание, представлены на нашем сайте.

Заказ CMS через Timeweb

Чтобы заказать нужную вам редакцию CMS, необходимо выполнить следующие действия:

  1. В разделе «Сайты» — «Каталог CMS» панели управления аккаунтом выберите CMS и ее редакцию.
  2. Произведите оплату лицензии через раздел «Оплата».
  3. Уведомите менеджера по заказу CMS, написав запрос в свободной форме из панели управления аккаунтом (раздел «Поддержка»).

В нашем каталоге представлены как платные, так и бесплатные CMS. Стоимость заказа платных CMS через Timeweb не отличается от стоимости заказа напрямую у компании-поставщика CMS.

Преимущества платных CMS:

  • Предоставление поддержки и документации разработчиком.
  • Периодическое обновление системы, что обеспечивает надежность работы с системой.
  • Более оптимизированный код, не зависящий от конкретного разработчика.

Кроме того, все пользователи, которые приобретают программные продукты в Timeweb, получают хостинг в качестве бонуса.

Бонусы при покупке CMS

При покупке лицензии 1С-Bitrix «Старт» вы получите один год специального хостинга на тарифе «1Сайт», а приобретая версию «Стандарт» или выше — год на тарифе «Eterno».

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