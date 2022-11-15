Заказ лицензии CMS
CMS (Content Management Software) — это система управления содержимым (контентом) сайта, которая используется для обеспечения возможности редактирования и управления информацией на сайте, а также ее предоставления пользователям (посетителям сайта) в виде, который удобен для навигации или поиска.
Основная задача CMS — показывать страницы сайта пользователям, формируя их содержимое «на лету» из заранее определенных шаблонов с дизайном и контентом.
- CMS и их редакции, доступные для заказа через Timeweb
- Заказ CMS через Timeweb
- Бонусы при покупке CMS
CMS и их редакции, доступные для заказа через Timeweb
- Старт
- Стандарт
- Малый бизнес
- Бизнес
- Мой сайт
- Малый бизнес
- Бизнес
- Корпорация
- Standard
- Business
- Corporate
- E-commerce
- Extra
- Визитка
- Корпоративный
- Минимаркет
- Витрина
- Бизнес
- Lite
- Corporate
- Shop
- Business
- Commerce
С подробным описанием функциональных возможностей каждой из CMS можно ознакомиться на официальном сайте наших партнеров.
Редакции CMS и тарифные планы виртуального хостинга, по которым будет предоставлено бесплатное обслуживание, представлены на нашем сайте.
Заказ CMS через Timeweb
Чтобы заказать нужную вам редакцию CMS, необходимо выполнить следующие действия:
- В разделе «Сайты» — «Каталог CMS» панели управления аккаунтом выберите CMS и ее редакцию.
- Произведите оплату лицензии через раздел «Оплата».
- Уведомите менеджера по заказу CMS, написав запрос в свободной форме из панели управления аккаунтом (раздел «Поддержка»).
В нашем каталоге представлены как платные, так и бесплатные CMS. Стоимость заказа платных CMS через Timeweb не отличается от стоимости заказа напрямую у компании-поставщика CMS.
Преимущества платных CMS:
- Предоставление поддержки и документации разработчиком.
- Периодическое обновление системы, что обеспечивает надежность работы с системой.
- Более оптимизированный код, не зависящий от конкретного разработчика.
Кроме того, все пользователи, которые приобретают программные продукты в Timeweb, получают хостинг в качестве бонуса.
Бонусы при покупке CMS
При покупке лицензии 1С-Bitrix «Старт» вы получите один год специального хостинга на тарифе «1Сайт», а приобретая версию «Стандарт» или выше — год на тарифе «Eterno».