Заказ лицензии CMS

CMS (Content Management Software) — это система управления содержимым (контентом) сайта, которая используется для обеспечения возможности редактирования и управления информацией на сайте, а также ее предоставления пользователям (посетителям сайта) в виде, который удобен для навигации или поиска.

Основная задача CMS — показывать страницы сайта пользователям, формируя их содержимое «на лету» из заранее определенных шаблонов с дизайном и контентом.

CMS и их редакции, доступные для заказа через Timeweb

1C-Bitrix

Старт

Стандарт

Малый бизнес

Бизнес

HostCMS

Мой сайт

Малый бизнес

Бизнес

Корпорация

NetCat

Standard

Business

Corporate

E-commerce

Extra

Amiro.CMS

Визитка

Корпоративный

Минимаркет

Витрина

Бизнес

UMI.CMS

Lite

Corporate

Shop

Business

Commerce

С подробным описанием функциональных возможностей каждой из CMS можно ознакомиться на официальном сайте наших партнеров.

Редакции CMS и тарифные планы виртуального хостинга, по которым будет предоставлено бесплатное обслуживание, представлены на нашем сайте.

Заказ CMS через Timeweb

Чтобы заказать нужную вам редакцию CMS, необходимо выполнить следующие действия:

В разделе «Сайты» — « Каталог CMS » панели управления аккаунтом выберите CMS и ее редакцию.

Произведите оплату лицензии через раздел « Оплата ». Уведомите менеджера по заказу CMS, написав запрос в свободной форме из панели управления аккаунтом (раздел « Поддержка »).

В нашем каталоге представлены как платные, так и бесплатные CMS. Стоимость заказа платных CMS через Timeweb не отличается от стоимости заказа напрямую у компании-поставщика CMS.

Преимущества платных CMS:

Предоставление поддержки и документации разработчиком.

Периодическое обновление системы, что обеспечивает надежность работы с системой.

Более оптимизированный код, не зависящий от конкретного разработчика.

Кроме того, все пользователи, которые приобретают программные продукты в Timeweb, получают хостинг в качестве бонуса.

Бонусы при покупке CMS

При покупке лицензии 1С-Bitrix «Старт» вы получите один год специального хостинга на тарифе «1Сайт», а приобретая версию «Стандарт» или выше — год на тарифе «Eterno».