Пакеты преимуществ для хостинга

При продлении виртуального хостинга по любому тарифу вы можете выбрать подходящий вам пакет преимуществ. Каждый пакет включает в себя определенный набор опций, которые упростят работу, откроют доступ к дополнительным сервисам или позволят сэкономить при заказе других услуг.

На выбор доступны три пакета с разным содержимым, чтобы вы могли выбрать именно тот вариант, который будет вам полезен.

Описание пакетов

Пакет «Стандарт»

Пакет включает в себя базовые опции, которые по умолчанию доступны всем клиентам виртуального хостинга:

Бесплатный сертификат

Бесплатный SSL-сертификат от центра сертификации Let’s Encrypt. Почта на домене

Возможность создания неограниченного количества почтовых ящиков на вашем домене. Поддержка 24/7

Качественная поддержка по любому вопросу по тикету, в чате и по телефону 24/7.

Пакет «Улучшенный»

Содержит все преимущества пакета «Стандарт», а также:

Антивирус для сайтов

Сканирование и автоматическое лечение сайтов до 2 раз в месяц. Активируется по запросу в поддержку из панели управления или с контактного email. Служба управления сертификатами

Заказ сертификата и настройка специалистами поддержки работы сайта по безопасному протоколу HTTPS (устранение ошибок Mixed content). Подключается по запросу в поддержку.

Пакет «Премиум»

Содержит все преимущества пакетов «Стандарт» и «Улучшенный», а также:

Юридическая поддержка

Помощь в решении сложных вопросов, касающихся размещения сайта и доменных имен на хостинге Timeweb. Скидка 70% на ручное лечение и защиту сайтов от заражения

Услуга «Скорая помощь» от Timeweb: сканирование сайтов на вирусы и лечение профильными специалистами. Подробнее . Ускоритель для 5 сайтов

Оптимизирует и ускоряет сайт, улучшает индексацию сайтов поисковиками. Подключается по запросу в поддержку. Приоритетная поддержка

Повышенный приоритет ваших обращений в службу поддержки: они будут обрабатываться в первоочередном порядке. Антиспам

Защита от СПАМа всей почты, созданной на домене.

Как выбрать пакет?

При выборе пакета опирайтесь на то, какие цели вы перед собой ставите и какой дополнительный функционал вам необходим.

Если ваш сайт не находится в разработке и является уже полноценно функционирующем сайтом, одним из главных факторов для него является безопасность и скорость реагирования при неполадках. Для таких сайтов рекомендуется выбирать пакеты «Улучшенный» или «Премиум». С их помощью вы не только обеспечите безопасность сайта, но и сможете получить дополнительные преимущества с максимальной выгодой.

Как подключить пакет?

Подключить желаемый пакет можно на странице оплаты услуг в вашей панели управления.

В разделе «Оплата» кликните на необходимый пакет. В открывшемся окне кликните «Выбрать» у нужного пакета. Завершите оплату, и пакет подключится автоматически.

Если вы приобрели пакет «Стандарт», а через какое-то время поняли, что вам нужен «Улучшенный» или «Премиум» — напишите в поддержку, мы поможем с переключением.