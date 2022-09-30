Пакеты преимуществ для хостинга
При продлении виртуального хостинга по любому тарифу вы можете выбрать подходящий вам пакет преимуществ. Каждый пакет включает в себя определенный набор опций, которые упростят работу, откроют доступ к дополнительным сервисам или позволят сэкономить при заказе других услуг.
На выбор доступны три пакета с разным содержимым, чтобы вы могли выбрать именно тот вариант, который будет вам полезен.
Описание пакетов
Пакет «Стандарт»
Пакет включает в себя базовые опции, которые по умолчанию доступны всем клиентам виртуального хостинга:
- Бесплатный сертификат
Бесплатный SSL-сертификат от центра сертификации Let’s Encrypt.
- Почта на домене
Возможность создания неограниченного количества почтовых ящиков на вашем домене.
- Поддержка 24/7
Качественная поддержка по любому вопросу по тикету, в чате и по телефону 24/7.
Пакет «Улучшенный»
Содержит все преимущества пакета «Стандарт», а также:
- Антивирус для сайтов
Сканирование и автоматическое лечение сайтов до 2 раз в месяц. Активируется по запросу в поддержку из панели управления или с контактного email.
- Служба управления сертификатами
Заказ сертификата и настройка специалистами поддержки работы сайта по безопасному протоколу HTTPS (устранение ошибок Mixed content). Подключается по запросу в поддержку.
Пакет «Премиум»
Содержит все преимущества пакетов «Стандарт» и «Улучшенный», а также:
- Юридическая поддержка
Помощь в решении сложных вопросов, касающихся размещения сайта и доменных имен на хостинге Timeweb.
- Скидка 70% на ручное лечение и защиту сайтов от заражения
Услуга «Скорая помощь» от Timeweb: сканирование сайтов на вирусы и лечение профильными специалистами. Подробнее.
- Ускоритель для 5 сайтов
Оптимизирует и ускоряет сайт, улучшает индексацию сайтов поисковиками. Подключается по запросу в поддержку.
- Приоритетная поддержка
Повышенный приоритет ваших обращений в службу поддержки: они будут обрабатываться в первоочередном порядке.
- Антиспам
Защита от СПАМа всей почты, созданной на домене.
Как выбрать пакет?
При выборе пакета опирайтесь на то, какие цели вы перед собой ставите и какой дополнительный функционал вам необходим.
Если ваш сайт не находится в разработке и является уже полноценно функционирующем сайтом, одним из главных факторов для него является безопасность и скорость реагирования при неполадках. Для таких сайтов рекомендуется выбирать пакеты «Улучшенный» или «Премиум». С их помощью вы не только обеспечите безопасность сайта, но и сможете получить дополнительные преимущества с максимальной выгодой.
Как подключить пакет?
Подключить желаемый пакет можно на странице оплаты услуг в вашей панели управления.
- В разделе «Оплата» кликните на необходимый пакет.
- В открывшемся окне кликните «Выбрать» у нужного пакета.
- Завершите оплату, и пакет подключится автоматически.
Если вы приобрели пакет «Стандарт», а через какое-то время поняли, что вам нужен «Улучшенный» или «Премиум» — напишите в поддержку, мы поможем с переключением.