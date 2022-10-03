Восстановление базы данных

Восстановить базу данных можно с помощью дампа — это файл, в котором записаны SQL-запросы, наполняющие базу данных. Если импортировать этот файл в базу, она восстановится на момент создания дампа.

Наша панель управления создает дампы всех ваших баз данных ежедневно, а также дает инструменты, чтобы импортировать их или сохранить. На большинстве серверов доступны резервные копии за последние 30 дней.

Если вы сохранили дамп отдельно, вы сможете импортировать его через интерфейс phpMyAdmin или с помощью утилиты mysql в командной строке.

Через панель управления

Для восстановления базы данных рекомендуем следующий алгоритм:

Создайте бэкап базы данных в ее текущем состоянии. После вы сможете его удалить, убедившись, что он больше не требуется. Перейдите в раздел «Сайты» – « Резервные копии » в панели управления. Выберите вкладку «Базы данных». Выберите дату резервной копии из списка доступных. Нажмите «Восстановить» напротив нужной базы. Подтвердите восстановление, нажав на кнопку «Ок».

Вы также можете восстановить конкретную таблицу в базе данных:

Когда выбираете базу данных (5 шаг), кликните дважды на название базы. Нажмите «Восстановить» напротив нужной таблицы. Подтвердите восстановление, нажав на кнопку «Ок».

После этого вы можете следить за статусом восстановления во вкладке «Статус задач».

Через phpMyAdmin

Этот способ подойдет, если вы сохранили дамп отдельно на своем компьютере. Алгоритм восстановления:

Откройте раздел « Базы данных » в панели управления. Перейдите по ссылке «phpMyAdmin» напротив нужной базы данных, введите пароль. Перейдите во вкладку «Импорт» в верхнем меню. Нажмите на кнопку «Выберите файл» и найдите дамп на своем компьютере. После нажатия кнопки «Импорт» восстановление запустится.

Импорт больших баз данных может прерваться из-за ограничений веб-интерфейса. Если вы столкнулись с этой проблемой, рекомендуем импортировать дамп через командную строку.

Через командную строку

Убедитесь, что дамп находится на хостинге. Если вы сохранили дамп на своем компьютере, загрузите его на хостинг любым удобным способом. Например, через FTP-клиент (см. Подключение по FTP).

После этого подключитесь к командной строке (см. Подключение по SSH). Все команды ниже нужно будет выполнять в ней.

Посмотрите на расширение файла дампа, он может быть сжатым. В зависимости от алгоритма сжатия команды будут отличаться.

Расширение .sql. Несжатый дамп можно сразу импортировать в базу данных. Шаблон для команды:

cat имя_файла.sql | mysql -u'имя_базы' -p имя_базы

Замените имя_базы и имя_файла на нужные значения. После выполнения команды нужно будет ввести пароль от базы данных.

Расширение .sql.gz. Вместо cat используйте zcat :

zcat имя_файла.sql.gz | mysql -u'имя_базы' -p имя_базы

Расширение .sql.bz2. Вместо cat используйте bzcat :

bzcat имя_файла.sql.bz2 | mysql -u'имя_базы' -p имя_базы

Расширение .sql.zip. Вместо cat используйте unzip -p :

unzip -p имя_файла.sql.zip | mysql -u'имя_базы' -p имя_базы

Как только запустите команду и введете пароль, все запросы из файла начнут выполняться в базу данных. Время выполнения будет зависеть от размера дампа.