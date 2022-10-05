Освобождающийся домен — это домен, который уже истек и скоро освободится. Для такого домена уже прошла дата PAID-TILL, но еще не наступила дата FREE-DATE.

До наступления даты FREE-DATE домен может быть продлен текущим владельцем; если же это не будет сделано, в дату FREE-DATE домен будет освобожден и далее его сможет зарегистрировать любое лицо.

Чтобы сделать регистрацию домена проще, предлагаем воспользоваться нашей услугой по регистрации освобождающихся доменов и подать заявку заранее.

Как подать заявку из панели управления hosting.timeweb.ru:

Перейдите в раздел «Домены» — «Купить домен». Введите интересующий вас домен. Нажмите на ссылку «Как купить» и заполните открывшуюся форму. После получения заявки мы свяжемся с вами для уточнения деталей.

Вы также можете выбрать другие освобождающиеся домены для регистрации — они будут доступны на вкладке «Освобождающиеся»:

Отметьте те, которые вам подходят, и кликните «Оставить заявку».

Если одновременно вы выбрали для регистрации и свободные домены, то после отправки заявки вы сможете перейти к их оплате.

Как подать заявку на сайте:

Проверьте домен через whois на нашем сайте . Нажмите на кнопку «Как купить» и заполните открывшуюся форму. Пополните баланс на 179 рублей и сообщите нам.

В дату FREE-DATE, как только домен будет освобожден, мы отправим в Реестр заявку на его регистрацию.

Домен будет зарегистрирован на вас, если:

до освобождения домена его не продлит существующий администратор;

кто-то ещё не предложит бóльшую стоимость за регистрацию выбранного домена;

Реестр не обработает заявку на регистрацию домена от другого регистратора раньше нашей заявки;

Мы сделаем все возможное, чтобы зарегистрировать домен для вас.

Регистрация освобождающихся доменов работает по принципу аукциона: если другой пользователь предложит за домен бо́льшую сумму, мы свяжемся с вами и уточним ваши пожелания. Вы сможете предложить свою стоимость (в этом случае потребуется пополнить баланс на необходимую сумму) либо отказаться от участия в аукционе. Оплаченные средства можно будет потратить на другую услугу, например, другой домен, или вернуть.

Передумали регистрировать домен?

Сообщите нам не позднее 16:30 МСК дня, когда освобождается домен, чтобы отменить свою заявку на регистрацию.