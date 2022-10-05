Важность указания реальных данных администратора

При регистрации домена требуется указать определенный набор данных администратора, включая ФИО, дату рождения и паспортные данные — для физических лиц; наименование компании, ее ИНН и юридический адрес — для юридических лиц.

Настоятельно рекомендуем вам указывать при регистрации реальные данные администратора домена.

Почему это важно?

В случае любых спорных вопросов, где вам потребуется доказать свое право владения доменом, это будет практически невозможно сделать, если были указаны некорректные данные.

Для осуществления множества действий с доменом требуется доступ к контактному ящику домена. Если доступ к нему будет утерян, изменить ящик будет можно только при предоставлении документов владельца домена.

Любые административные действия с доменом (смена регистратора, смена администратора) будут доступны только лицу, указанному в качестве владельца домена. Для доменов в российских зонах (.ru, .рф, .spb.ru и других) предоставление документов для проведения этих процедур обязательно.

На протяжении всего срока регистрации регистратор может в любой момент запросить документы, подтверждающие данные об администраторе (копию паспорта — для физических лиц, свидетельство ИНН — для юридических лиц), и при их неполучении — заблокировать или удалить домен.

Все права на домен будут принадлежать лицу или организации, указанному в качестве администратора.

Если домен регистрируется для компании, указывайте в качестве владельца саму организацию или ее руководителя.

Зачастую такие домены регистрируются на сотрудника, занимающегося разработкой сайта, однако в случае его увольнения вы можете полностью потерять контроль над доменом компании, так как владельцем домена фактически является этот сотрудник. Доказать, что домен принадлежит именно компании, может быть крайне сложно.