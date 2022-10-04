Смена регистратора домена в зоне .su

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Перенос домена с другого договора на договор Timeweb внутри R01

Перенос домена от другого регистратора на договор Timeweb в R01

Для переноса домена необходимо выполнить следующие действия:

Уведомите текущего регистратора, осуществляющего поддержку домена, о своем намерении перенести доменное имя на обслуживание к регистратору R01 (форма уведомления устанавливается текущим регистратором). Текущий регистратор должен совершить необходимые действия и уведомить об этом регистратора R01.

Идентификатор регистратора R01: R01-SU. Уведомите регистратора R01 о намерении передать домен под его управление, предоставив соответствующее письмо от администратора домена. Форму письма можно найти на сайте регистратора . В письме на смену регистратора необходимо указать номер договора компании ООО «ТаймВэб» RDP/01/45 от 20.07.2006.

В случае, если для переноса домена потребуется получить идентификатор (номер договора) на стороне регистратора R01, необходимо в панели управления аккаунтом создать нового администратора и сообщить о его создании, написав запрос в службу поддержки из панели управления аккаунтом.

К письму от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к письму от юридического лица — копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство ОГРН).

Документы необходимо отправить на e-mail info@r01.ru и на почтовый адрес регистратора: 123308, г. Москва, а/я 99, АО «Регистратор Р01».

О внесении соответствующих изменений в базу данных регистратор проинформирует вас по электронной почте, указанной в качестве контактной для домена.

Перенос домена с договора Timeweb в R01 к другому регистратору

Для переноса домена необходимо выполнить следующие действия:

Выясните процедуру переноса, обратившись к принимающему (новому) регистратору. Уведомите регистратора R01 о намерении передать поддержку домена другому регистратору, предоставив соответствующее письмо от администратора домена. Форму письма можно найти на сайте регистратора .

К письму от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к письму от юридического лица — копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство ОГРН).

Подпись на письме от физического лица и ИП необходимо заверить нотариально (кроме случаев, когда администратор домена подписывает письмо в офисе регистратора).

Оригиналы документов необходимо отправить на почтовый адрес регистратора, их копии также можно выслать на e-mail info@r01.ru.

Перенос домена с другого договора на договор Timeweb внутри R01

Для переноса домена с другого договора внутри R01 на договор Timeweb уточните у текущего хостинг-провайдера возможность прямой передачи домена на мэйнтейнер: TIMEWEB-MNT-GPT.

Если такой возможности нет, уведомите регистратора R01 о переносе, предоставив письмо от администратора домена. Форму письма можно найти на сайте регистратора.

К письму от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к письму от юридического лица — копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство ОГРН).

В письме необходимо указать номер договора компании ООО «ТаймВэб» RDP/01/45 от 20.07.2006, а также идентификатор договора (мэйнтейнер): TIMEWEB-MNT-GPT.

Перенос домена с договора Timeweb на другой договор внутри R01

Для переноса домена с договора Timeweb на другой договор внутри R01 уточните у нового хостинг-провайдера возможность прямой передачи домена — для этого провайдер должен сообщить свой мэйнтейнер (идентификатор договора).

После получения мэйнтейнера сообщите его службе поддержки Timeweb, создав обращение из вашей панели управления. К обращению необходимо прикрепить скан-копию идентифицирующего документа владельца домена (паспорт — для физических лиц, свидетельство ИНН — для юридических лиц).

Если возможности прямой передачи домена нет, уведомите регистратора R01 о переносе, предоставив письмо от администратора домена. Форму письма можно найти на сайте регистратора.

К письму от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к письму от юридического лица — копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (свидетельство ОГРН).

В письме необходимо указать номер договора компании, к которой осуществляется перенос, а также соответствующий идентификатор договора (мэйнтейнер).