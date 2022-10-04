Работа с агентом пересылки сообщений Exim

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Основная информация о работе с агентом Exim

На всех серверах виртуального хостинга установлен локальный агент пересылки Exim, который используется для отправки почты напрямую с сервера. Работа с ним через панель управления невозможна.

Отправка писем осуществляется из скриптов ваших сайтов при помощи функции PHP mail(). Информация по этой функции доступна в официальной документации PHP.

Проверить корректную отправку почты на определенный e-mail адрес можно при помощи следующего кода:

<?php

$message = "Line 1

Line 2

Line 3";

$message = wordwrap($message, 70);

var_dump(mail('username@domain.ru', 'My Subject', $message));

?>

В данном примере username@domain.ru — доступный для проверки электронный адрес.

Результат bool (true) на странице скрипта означает, что он работает корректно. При получении сообщения bool (false) и отсутствии видимых причин для блокировки аккаунта (о них вы можете прочитать в следующем пункте данной статьи) необходимо обратиться в службу технической поддержки за разъяснениями.

При необходимости вы можете включить запись логов отправки почты из скриптов сайта с помощью директивы mail.add_x_header ; более подробная информация доступна в статье Настройка параметров PHP.

Блокировка и разблокировка Exim

Отправка писем через Exim может быть заблокирована в следующих случаях:

вы используете тестовую бесплатную версию услуги;

в отношении вас заведен инцидент о наличии вредоносного кода на аккаунте или о рассылке спама. Сообщение о блокировке поступает от технической поддержки в рамках системы обратной связи через раздел « Поддержка » панели управления.

Проверить, заблокирована ли почта для вашего аккаунта, можно при помощи команды id при подключении по SSH:

username@server:~$ id

uid=4142(username) gid=600(customers) groups=600(customers)

Данный вывод команды id означает, что отправка почты не заблокирована для аккаунта.

username@server:~$ id

uid=1917(username) gid=601(newcustomers) groups=601(newcustomers)

Данный вывод команды id означает, что отправка почты заблокирована для аккаунта, так как он находится на тестовом периоде.

username@server:~$ id

uid=2964(username) gid=601(newcustomers) groups=601(newcustomers),660(spammers)