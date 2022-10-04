Работа с агентом пересылки сообщений Exim
Основная информация о работе с агентом Exim
На всех серверах виртуального хостинга установлен локальный агент пересылки Exim, который используется для отправки почты напрямую с сервера. Работа с ним через панель управления невозможна.
Отправка писем осуществляется из скриптов ваших сайтов при помощи функции PHP mail(). Информация по этой функции доступна в официальной документации PHP.
Проверить корректную отправку почты на определенный e-mail адрес можно при помощи следующего кода:
<?php
$message = "Line 1\nLine 2\nLine 3";
$message = wordwrap($message, 70);
var_dump(mail('username@domain.ru', 'My Subject', $message));
?>
В данном примере
username@domain.ru — доступный для проверки электронный адрес.
Результат
bool (true) на странице скрипта означает, что он работает корректно. При получении сообщения
bool (false) и отсутствии видимых причин для блокировки аккаунта (о них вы можете прочитать в следующем пункте данной статьи) необходимо обратиться в службу технической поддержки за разъяснениями.
При необходимости вы можете включить запись логов отправки почты из скриптов сайта с помощью директивы
mail.add_x_header; более подробная информация доступна в статье Настройка параметров PHP.
Блокировка и разблокировка Exim
Отправка писем через Exim может быть заблокирована в следующих случаях:
- вы используете тестовую бесплатную версию услуги;
- в отношении вас заведен инцидент о наличии вредоносного кода на аккаунте или о рассылке спама. Сообщение о блокировке поступает от технической поддержки в рамках системы обратной связи через раздел «Поддержка» панели управления.
Проверить, заблокирована ли почта для вашего аккаунта, можно при помощи команды
id при подключении по SSH:
username@server:~$ id
uid=4142(username) gid=600(customers) groups=600(customers)
Данный вывод команды
id означает, что отправка почты не заблокирована для аккаунта.
username@server:~$ id
uid=1917(username) gid=601(newcustomers) groups=601(newcustomers)
Данный вывод команды
id означает, что отправка почты заблокирована для аккаунта, так как он находится на тестовом периоде.
username@server:~$ id
uid=2964(username) gid=601(newcustomers) groups=601(newcustomers),660(spammers)
Данный вывод команды
id означает, что отправка почты заблокирована для аккаунта, так как для него открыт инцидент о наличии вредоносного кода или рассылки спама.