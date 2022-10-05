Тестовый (технический) домен

Технический домен — это бесплатный тестовый домен, который позволит вам протестировать наш хостинг без регистрации нового домена или технического переноса уже существующего.

С помощью технического домена вы сможете:

протестировать нашу услугу хостинга, если вы только что создали аккаунт;

проверить работу перенесенного на наш хостинг или сервер сайта, не перенаправляя свой домен;

разместить какой-либо внутренний проект, для которого не требуется персональное доменное имя в сети Интернет.

При регистрации аккаунта виртуального хостинга тестовый домен вида вашлогин.tw1.ru будет автоматически создан и привязан к основному сайту, который также создается при регистрации.

Вы также можете самостоятельно создавать технические домены в своей панели управления (как hosting.timeweb.ru, так и timeweb.cloud/my). Для этого:

Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены». Кликните «Добавить домен». Введите домен в одной из бесплатных технических зон и нажмите «Добавить».

При добавлении домена убедитесь, что он привязан к нужному сайту или серверу, если в панели их несколько.

Тестовый домен может быть создан в следующих зонах:

.tw1.su

.tw1.ru

.webtm.ru

Для технического домена невозможно изменить настройки DNS, в том числе указать стороннюю A-запись и перенаправить его на другой хостинг. Также для технического домена нельзя выпустить SSL-сертификат.