Тестовый (технический) домен
Технический домен — это бесплатный тестовый домен, который позволит вам протестировать наш хостинг без регистрации нового домена или технического переноса уже существующего.
С помощью технического домена вы сможете:
- протестировать нашу услугу хостинга, если вы только что создали аккаунт;
- проверить работу перенесенного на наш хостинг или сервер сайта, не перенаправляя свой домен;
- разместить какой-либо внутренний проект, для которого не требуется персональное доменное имя в сети Интернет.
При регистрации аккаунта виртуального хостинга тестовый домен вида
вашлогин.tw1.ru будет автоматически создан и привязан к основному сайту, который также создается при регистрации.
Вы также можете самостоятельно создавать технические домены в своей панели управления (как hosting.timeweb.ru, так и timeweb.cloud/my). Для этого:
- Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
- Кликните «Добавить домен».
- Введите домен в одной из бесплатных технических зон и нажмите «Добавить».
При добавлении домена убедитесь, что он привязан к нужному сайту или серверу, если в панели их несколько.
Тестовый домен может быть создан в следующих зонах:
- .tw1.su
- .tw1.ru
- .webtm.ru
Для технического домена невозможно изменить настройки DNS, в том числе указать стороннюю A-запись и перенаправить его на другой хостинг. Также для технического домена нельзя выпустить SSL-сертификат.
Технический домен подойдет для временных задач и тестирования. Постоянно размещать на нем сайт не рекомендуется: такой домен будет выглядеть подозрительно для ваших пользователей, а из-за невозможности установить SSL-сертификат сайт будет помечен как небезопасный.
Для размещения и продвижения сайта рекомендуем приобрести собственный уникальный домен.