Тестовый (технический) домен

Тестовый (технический) домен

Технический домен — это бесплатный тестовый домен, который позволит вам протестировать наш хостинг без регистрации нового домена или технического переноса уже существующего.

С помощью технического домена вы сможете:

  • протестировать нашу услугу хостинга, если вы только что создали аккаунт;
  • проверить работу перенесенного на наш хостинг или сервер сайта, не перенаправляя свой домен;
  • разместить какой-либо внутренний проект, для которого не требуется персональное доменное имя в сети Интернет.

При регистрации аккаунта виртуального хостинга тестовый домен вида вашлогин.tw1.ru будет автоматически создан и привязан к основному сайту, который также создается при регистрации.

Вы также можете самостоятельно создавать технические домены в своей панели управления (как hosting.timeweb.ru, так и timeweb.cloud/my). Для этого:

  1. Перейдите в раздел «Домены» — «Мои домены».
  2. Кликните «Добавить домен».
  3. Введите домен в одной из бесплатных технических зон и нажмите «Добавить».

При добавлении домена убедитесь, что он привязан к нужному сайту или серверу, если в панели их несколько.

Тестовый домен может быть создан в следующих зонах:

  • .tw1.su
  • .tw1.ru
  • .webtm.ru

Для технического домена невозможно изменить настройки DNS, в том числе указать стороннюю A-запись и перенаправить его на другой хостинг. Также для технического домена нельзя выпустить SSL-сертификат.

Технический домен подойдет для временных задач и тестирования. Постоянно размещать на нем сайт не рекомендуется: такой домен будет выглядеть подозрительно для ваших пользователей, а из-за невозможности установить SSL-сертификат сайт будет помечен как небезопасный.

Для размещения и продвижения сайта рекомендуем приобрести собственный уникальный домен.

 

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Регистрация и продление
Смена регистратора домена
Администраторы доменов
Ресурсные записи домена (DNS-записи)
Технический перенос домена в Timeweb
Доступ в панель управления регистратора
Перенос домена между аккаунтами в Timeweb
Удаление домена из аккаунта в Timeweb
Тестовый (технический) домен
Свидетельство о владении доменом
Выписка из реестра администраторов доменов
Регистрация освобождающихся доменов
Доменный брокер
Доменные тарифы
Timeweb.Календарь
Почта
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции