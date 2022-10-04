Защита от DDoS
- Общая информация об услуге
- Заказ услуги для нового сервера
- Подключение услуги для существующего сервера
- Расчет стоимости
Общая информация об услуге
Чтобы обезопасить свой проект от DDoS-атак и повысить стабильность его работы, предлагаем вам воспользоваться услугой по защите от DDoS-атак. Услуга предоставляется нашим партнером DDoS-Guard.
Сервис доступен для серверов, размещенных в Санкт-Петербурге.
Благодаря инфраструктуре с фильтрующими узлами в разных точках мира и распределенной сети доставки контента (CDN), подключение защиты обеспечит:
- L7-защиту для надежного отражения DDoS-атак.
- Высокую скорость доставки контента до конечных пользователей.
- Безопасность и бесперебойную работу ваших сайтов.
Узлы фильтрации DDoS-Guard расположены в крупнейших дата-центрах в Нидерландах, России, Казахстане, Китае и США. Это позволяет использовать широкие каналы связи от ведущих провайдеров, а также подключаться к узлам обмена трафиком, что обеспечивает максимальную связность и оптимальную маршрутизация трафика.
Система фильтрации трафика DDoS-Guard способна обработать огромное количество трафика и отражать атаки беспрецедентной мощности. Это достигается за счет горячего и холодного резервирования всех критически важных узлов сети. Географическое распределение узлов фильтрации, дублирование и резервирование каналов связи позволяет обеспечить бесперебойную работу вашего сайта.
Сеть доставки контента (CDN) представляет собой геораспределенные серверы, на которых кэшируется статический контент веб-ресурсов. Когда пользователь запрашивает эти данные, они загружаются именно с проксирующих серверов, что позволяет ускорить работу всего ресурса в целом. Наличие нескольких физических точек присутствия (Амстердам, Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Гонконг, Лос-Анджелес) снижает время доставки контента посетителям из любых регионов.
Кэширование подключается по умолчанию при подключении DDoS-защиты. Если вы не хотите его использовать, сообщите нам — отключить кэш можно в любой момент.
Заказ услуги
Заказать услугу можно при создании нового сервера в панели управления:
Подключение услуги для существующих серверов
Подключить DDoS-защиту для уже существующего сервера можно через запрос в поддержку. Для этого:
- На странице сервера перейдите на вкладку «Сеть».
- В блоке «DDoS-защита» кликните «Включить».
- На следующем экране ознакомьтесь с условиями сервиса и нажмите «Создать запрос».
Будет отправлен тикет в службу поддержки, наши специалисты свяжутся с вами для согласования деталей и времени проведения работ.
- Для подключения нам потребуются доступ root и реквизиты от панели управления сервером.
- Подключение услуги занимает около часа; в течение этого времени сервер будет недоступен.
- При подключении защиты будет изменен IP-адрес сервера (все необходимые действия выполнят наши специалисты).
- В связи со сменой IP будет необходимо изменить A-запись для доменов, которые ссылаются на ваш сервер. Если домены размещены на наших NS-серверах, мы можем изменить A-записи самостоятельно. После смены ресурсных записей для возобновления работы сайтов потребуется дождаться обновления записей на DNS-серверах, что может занимать от 3 до 24 часов.
- Если для домена заказан платный SSL-сертификат (т.е. не Let’s Encrypt), предоставьте нам файлы сертификата и закрытого ключа сертификата (.crt и .key). При отсутствии сертификата будет установлен бесплатный SSL Let’s Encrypt.
- Перед началом работ обязательно создайте резервную копию сервера.
- Если вы добавите сайт на VDS после подключения DDoS-защиты, напишите нам в поддержку, чтобы подключить для него защиту на уровне L7.
После того, как мы завершим работы, настоятельно рекомендуем изменить предоставленный root-пароль по нашей инструкции.
Расчет стоимости
Стоимость услуги составляет 300 руб./мес. при условии, что средний входящий трафик за сутки не превышает 1 Мбит/сек.
В случае превышения каждый 1 Мбит сверх этого лимита оплачивается также по стоимости 300 руб./мес.
Нужно отметить, что у 95% клиентов входящий трафик не превышает 0.5 Мбит/сек. Вы можете просмотреть данные по трафику для вашего сервера на графиках в панели управления.