Защита от DDoS

Общая информация об услуге

Чтобы обезопасить свой проект от DDoS-атак и повысить стабильность его работы, предлагаем вам воспользоваться услугой по защите от DDoS-атак. Услуга предоставляется нашим партнером DDoS-Guard.

Сервис доступен для серверов, размещенных в Санкт-Петербурге.

Благодаря инфраструктуре с фильтрующими узлами в разных точках мира и распределенной сети доставки контента (CDN), подключение защиты обеспечит:

L7-защиту для надежного отражения DDoS-атак.

Высокую скорость доставки контента до конечных пользователей.

Безопасность и бесперебойную работу ваших сайтов.

Узлы фильтрации DDoS-Guard расположены в крупнейших дата-центрах в Нидерландах, России, Казахстане, Китае и США. Это позволяет использовать широкие каналы связи от ведущих провайдеров, а также подключаться к узлам обмена трафиком, что обеспечивает максимальную связность и оптимальную маршрутизация трафика.

Система фильтрации трафика DDoS-Guard способна обработать огромное количество трафика и отражать атаки беспрецедентной мощности. Это достигается за счет горячего и холодного резервирования всех критически важных узлов сети. Географическое распределение узлов фильтрации, дублирование и резервирование каналов связи позволяет обеспечить бесперебойную работу вашего сайта.

Сеть доставки контента (CDN) представляет собой геораспределенные серверы, на которых кэшируется статический контент веб-ресурсов. Когда пользователь запрашивает эти данные, они загружаются именно с проксирующих серверов, что позволяет ускорить работу всего ресурса в целом. Наличие нескольких физических точек присутствия (Амстердам, Москва, Санкт-Петербург, Алматы, Гонконг, Лос-Анджелес) снижает время доставки контента посетителям из любых регионов.

Кэширование подключается по умолчанию при подключении DDoS-защиты. Если вы не хотите его использовать, сообщите нам — отключить кэш можно в любой момент.

Заказ услуги

Заказать услугу можно при создании нового сервера в панели управления:

Подключение услуги для существующих серверов

Подключить DDoS-защиту для уже существующего сервера можно через запрос в поддержку. Для этого:

На странице сервера перейдите на вкладку «Сеть». В блоке «DDoS-защита» кликните «Включить».

На следующем экране ознакомьтесь с условиями сервиса и нажмите «Создать запрос».

Будет отправлен тикет в службу поддержки, наши специалисты свяжутся с вами для согласования деталей и времени проведения работ.

Для подключения нам потребуются доступ root и реквизиты от панели управления сервером.

Подключение услуги занимает около часа; в течение этого времени сервер будет недоступен.

При подключении защиты будет изменен IP-адрес сервера (все необходимые действия выполнят наши специалисты).

В связи со сменой IP будет необходимо изменить A-запись для доменов, которые ссылаются на ваш сервер. Если домены размещены на наших NS-серверах, мы можем изменить A-записи самостоятельно. После смены ресурсных записей для возобновления работы сайтов потребуется дождаться обновления записей на DNS-серверах, что может занимать от 3 до 24 часов.

Если для домена заказан платный SSL-сертификат (т.е. не Let’s Encrypt), предоставьте нам файлы сертификата и закрытого ключа сертификата (.crt и .key). При отсутствии сертификата будет установлен бесплатный SSL Let’s Encrypt.

Перед началом работ обязательно создайте резервную копию сервера.

Если вы добавите сайт на VDS после подключения DDoS-защиты, напишите нам в поддержку, чтобы подключить для него защиту на уровне L7.

После того, как мы завершим работы, настоятельно рекомендуем изменить предоставленный root-пароль по нашей инструкции.

Расчет стоимости

Стоимость услуги составляет 300 руб./мес. при условии, что средний входящий трафик за сутки не превышает 1 Мбит/сек.

В случае превышения каждый 1 Мбит сверх этого лимита оплачивается также по стоимости 300 руб./мес.

Нужно отметить, что у 95% клиентов входящий трафик не превышает 0.5 Мбит/сек. Вы можете просмотреть данные по трафику для вашего сервера на графиках в панели управления.