Общая информация

PuTTY — это бесплатный клиент для различных протоколов удаленного доступа, в том числе SSH.

С помощью PuTTY вы сможете удаленно подключиться к серверу, на котором располагаются ваши сайты, и управлять файлами и директориями аккаунта с помощью специальных команд.

В пакет PuTTY, помимо самого клиента для Telnet и SSH, входит несколько полезных утилит, которые позволяют существенно упростить работу:

PSCP: клиент для SCP (копирование файлов по шифрованному протоколу с управлением из командной строки);

PSFTP: клиент для SFTP;

Pageant: агент SSH-аутентификации для PuTTY, PSCP, PSFTP и Plink;

PuTTYgen: утилита для генерации SSH-ключей, и др.

Возможно установить как полный пакет, так и только необходимые для работы модули.

На официальным сайте проекта представлены англоязычные версии PuTTY для Microsoft Windows и Linux; но также существуют сборки сторонних разработчиков под другие платформы и на других языках.

Подключение по SSH с помощью PuTTY

Запустите PuTTY и укажите в окне настроек необходимые реквизиты для соединения с сервером:

Host Name — введите IP-адрес или имя сервера (указаны в панели управления аккаунтом);

порт — 22 (по умолчанию).

Вы можете сохранить параметры данной сессии, чтобы упростить последующие подключения, задав любое удобное имя в поле Saved Sessions и нажав Save.

После нажмите на кнопку Open.

При первом подключении вы увидите дополнительное окно для подтверждения соединения — нажмите Yes / Да.

Далее откроется консоль, где вам будет необходимо ввести логин и пароль:

login as — при подключении к серверу хостинга укажите ваш логин от панели управления аккаунтом; если вы подключаетесь к VDS, укажите root или имя другого пользователя, созданного на сервере;

password — введите (или скопируйте, см.ниже) пароль от панели управления аккаунтом, а при подключении к VDS — пароль указанного пользователя.

Будьте внимательны при наборе, так как символы пароля не будут отражены на экране.

После нажмите Enter. Если все данные указаны правильно, соединение будет установлено.

Далее вы сможете вводить необходимые команды в окне консоли. Более подробная информация о базовых командах доступна в статье Основные команды SSH.

Копирование и вставка

В окне консоли Putty невозможно использовать привычные сочетания Ctrl+C и Ctrl+V.

Чтобы вставить в консоль Putty скопированный текст (например, пароль или команду), просто кликните правой кнопкой мыши. Дополнительно ничего нажимать не требуется.

Чтобы скопировать текст из окна Putty, выделите его левой кнопкой мыши. Сам факт выделения скопирует его в буфер обмена.

Дополнительную информацию и инструкции по работе с PuTTY, позволяющие сделать ее использование максимально удобным и эффективным, можно найти в официальной документации, а также в многочисленных открытых источниках в Сети.