Расширение параметров тарифа

Расширение параметров тарифа

Если ресурсов тарифного плана становится недостаточно, вы можете перейти на тариф мощнее или расширить параметры текущего тарифа: количество сайтов, баз данных, пользователей FTP, размер дисковой квоты и лимиты нагрузки.

Расширить параметры вы можете в панели управления аккаунтом, в разделе «Аккаунт» — «Тариф».

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Перемещая бегунки, настройте нужные параметры. При изменении сразу отображается стоимость каждого расширения и итоговая стоимость тарифного плана с новыми показателями (указывается цена за месяц).

После выбора необходимых расширений не забудьте сохранить новый тарифный план, нажав кнопку «Сохранить изменения». 

 

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