Особенности технического решения

Программное обеспечение

Большинство серверов работают на Ubuntu 18.04, но также появляются серверы на Ubuntu 22.04. Постепенно весь хостинг перейдет на новые версии.

Разница между серверами в таблице:

Ubuntu 18.04 Ubuntu 22.04 Nginx (stable) Nginx (stable) Apache (stable) Apache (stable) MySQL 5.7 MySQL 8.0 PHP 5.3-8.2 PHP 7.4-8.2 Python 2.7 / 3.6 Python 3.10 Perl 5 Perl 5

Поддержка может перенести ваш аккаунт на другой сервер, если текущий не подходит проекту по версиям (см. Перенос на другой сервер).

На серверах хостинга можно разместить большинство проектов, но если вам нужен другой набор программного обеспечения, то на хостинг не получится его установить. Вместо хостинга вам подойдет VDS (см. Облачные серверы).

Обработка статических файлов

Мы используем связку веб-серверов Nginx и Apache, чтобы статические файлы отдавались быстрее. Все статические файлы обрабатывает Nginx, а динамикой занимается Apache.

Из-за этого на хостинге нет гибкого контроля над статическими файлами. Директивы в файле .htaccess тоже не сработают, потому что это конфиг для Apache.

Если вам это не подходит, вы можете попробовать VDS или S3-хранилище.

К статическим файлам относятся файлы с расширениями: jpg, jpeg, gif, png, css, zip, tgz, gz, rar, bz2, doc, docx, xls, xlsx, exe, pdf, ppt, txt, tar, mid, midi, wav, bmp, rtf, js, swf, f4v, flv, avi, wmv, mp3, mp4, svg, ogv, webm, eot, ttf, woff, woff2, webp.

Блокировка запросов, содержащих символы %0a и %0d

На всех серверах хостинга Nginx блокирует запросы, в которых есть символы %0a и %0d — это символы перехода на новую строку. Правило защищает сайты от уязвимости CR:LF Injection.