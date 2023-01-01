Партнёрская программа

От 10 млн ₽
в год зарабатывают ведущие партнеры
Более 6000
вебмастеров работают с нами
От 2000 ₽
вы получаете за платеж клиента
Размер партнёрского вознаграждения
Все тарифы виртуального хостинга40%
Хостинг для CMS (тарифы «Старт»)40%
Конструктор сайтов Craftum40%
Лицензии 1С-Битрикс20%
Аренда VPS и VDS20%
Хостинг для CMS (тарифы «Про»)10%
Хостинг для 1С-Битрикс10%
Выделенные серверы10%
Кроме конфигурации Silver
Привлечение партнера10%
SSL Timeweb Pro1000 ₽
Платим каждую
неделю
На счет в банке, ЮMoney или баланс аккаунта в Timeweb
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Привлекайте
Используйте реферальную ссылку для привлечения клиентов или разместите готовый баннер на своем сайте
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Получайте доход с платежей клиента и легко выводите вознаграждение
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прибыль
Всего клиентов
Продукт
Виртуальный хостинг
Ваш примерный доход
46 025 ₽
Топ-10
наших партнеров по доходу за последний квартал
3 649 001 ₽
3 112 850 ₽
1 381 663 ₽
854 484 ₽
745 459 ₽
509 652 ₽
497 432 ₽
445 698 ₽
403 096 ₽
345 806 ₽
Почему стоит выбрать нашу программу?
Программа партнерства с Timeweb предоставляет вебмастерам отличную возможность зарабатывать на своем трафике и контенте. Привлекайте новых клиентов на наш хостинг и получайте щедрые комиссионные выплаты. Не нужно быть экспертом в продажах — разместите рекламные материалы на странице, и ваш сайт начнет приносить дополнительный доход.
Щедрые комиссии
Мы платим нашим партнерам за каждого привлеченного клиента, и вы сами можете выбирать способ получения денежных средств: вывод на электронный кошелек или банковскую карту
Простое вступление
Присоединиться к нашей партнерской программе легко и бесплатно. Нет сложных формальностей или договоров, которые замедляют начало заработка
Удобный мониторинг
Подробная статистика по привлеченным рефералам: отслеживайте свой доход в реальном времени
Поддержка
Мы ценим каждого партнера и готовы предоставить необходимую поддержку для достижения ваших финансовых целей
Инструменты вебмастера
Статистика
Узнавайте источники трафика
Проверяйте эффективность каналов привлечения
Оценивайте продуктивность рекламных кампаний
Смотрите число переходов по реферальной ссылке
Анализируйте, что приносит больше регистраций и оплат
Где размещать вашу ссылку?
Тематические сайты
Сайты-отзовики
Геосервисы
YouTube-каналы
Социальные сети
Telegram-каналы
Почему стоит продвигать нас?
Timeweb — один из ведущих хостинг-провайдеров для надежного и безопасного размещения веб-сайтов.
Высокая производительность
Наши мощные серверы и оптимизированные системы гарантируют быструю загрузку сайтов и отзывчивость страниц
Безопасность данных
Надежно защищаем от хакерских атак и регулярно создаем резервные копии данных, чтобы предотвратить потерю информации
Техническая поддержка
Техническая поддержка для клиентов Timeweb работает круглосуточную и помогает с любыми вопросами
Простота использования
Наш интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро настраивать и управлять сайтами даже новичкам
Отзывы от партнёров
Присоединяйтесь к партнерской программе, проверенной пользователями
Юрий Бошников
Блогер
Я понял, что за брендом Таймвэб стоят живые люди – команда отличных специалистов, увлеченных своим делом.
Большое интервью с Юрием в нашем Community.
Большое интервью с Юрием в нашем Community.
Алексей Кальсин
Блогер
Здесь всё предельно просто, предельно понятно, предельно честно и открыто.
Большой видеообзор партнёрской программы от Алексея
Большой видеообзор партнёрской программы от Алексея
Артем Исламов
Преподаватель онлайн-школы Glo Academy
Особенно мне понравилась панель управления. Главное, она очень легко осваивается новичками. Приятно удивился, когда зарегистрировал аккаунт и тут же попал в панель управления. Нет необходимости, как в других компаниях, заходить на почту, а потом во время монтажа замазывать пароль. Ваш хостинг идеально подходит для записи видеоуроков.
Большое интервью с Артемом в нашем Community.
Большое интервью с Артемом в нашем Community.
Полезные статьи
В рамках нашей партнерки мы предоставляем полезные статьи и руководства, которые помогут вам максимально эффективно привлекать рефералов и увеличивать ваш заработок. Ознакомьтесь с ними, чтобы получить ценные советы по продвижению нашего хостинга.
Вопросы и ответы
Что такое партнерская программа?
Как производится оплата?
Какая минимальная сумма для выплаты?
Какие способы оплаты у вас есть?
Как мне отслеживать количество продаж?