Почта
Как подключить почту для домена?
- На стороне держателя NS-серверов (проверить, кто является держателем NS, можно здесь) смените МХ-записи на наши:
- mx1.timeweb.ru
- mx2.timeweb.ru
- mx3.timeweb.ru
- mx4.timeweb.ru
Обновление ресурсных записей, как правило, занимает до 3 часов (в крайнем случае до 24 часов).
- В разделе «Почта» выберите нужный домен из списка (если домена нет, добавьте его в разделе «Домены» — «Мои домены» — «Добавить домен») и создайте почтовые ящики, нажав на «Добавить ящик».
Настроить почтовые ящики можно по инструкции.
Не работает почта, что делать?
Не приходят письма
- Проверьте домен (не истек ли срок регистрации / не снят ли с делегирования; проверить можно здесь: timeweb.name).
- Проверьте наличие и корректность MX-записей. Если вы хотите, чтобы почта работала с нашей стороны, МХ-записи должны быть:
- mx1.timeweb.ru
- mx2.timeweb.ru
Если они не указаны, пропишите их на стороне держателя NS-серверов (проверить, кто держатель NS, серверов можно здесь).
- Проверьте, созданы ли почтовые ящики на стороне держателя МХ-записей. Если МХ-записи наши, создать почтовые ящики можно в разделе «Почта» — «Добавить ящик».
Не уходят письма
Возможные ошибки описаны в нашей статье.