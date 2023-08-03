Почта

Почта

Как подключить почту для домена?

  1. На стороне держателя NS-серверов (проверить, кто является держателем NS, можно здесь) смените МХ-записи на наши:
  • mx1.timeweb.ru
  • mx2.timeweb.ru
  • mx3.timeweb.ru
  • mx4.timeweb.ru

Обновление ресурсных записей, как правило, занимает до 3 часов (в крайнем случае до 24 часов).

  1. В разделе «Почта» выберите нужный домен из списка (если домена нет, добавьте его в разделе «Домены» — «Мои домены» — «Добавить домен») и создайте почтовые ящики, нажав на «Добавить ящик».

Настроить почтовые ящики можно по инструкции.

Не работает почта, что делать?

Не приходят письма

  1. Проверьте домен (не истек ли срок регистрации / не снят ли с делегирования; проверить можно здесь: timeweb.name).
  2. Проверьте наличие и корректность MX-записей. Если вы хотите, чтобы почта работала с нашей стороны, МХ-записи должны быть:
  • mx1.timeweb.ru
  • mx2.timeweb.ru

Если они не указаны, пропишите их на стороне держателя NS-серверов (проверить, кто держатель NS, серверов можно здесь).

  1. Проверьте, созданы ли почтовые ящики на стороне держателя МХ-записей. Если МХ-записи наши, создать почтовые ящики можно в разделе «Почта» — «Добавить ящик».

Не уходят письма

Возможные ошибки описаны в нашей статье.

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