Ошибка 403
Ошибка 403 (Forbidden) означает, что сервер не может выполнить запрос из-за ограниченного доступа к запрашиваемым файлам или страницам.
Возможные причины и способы решения:
- Индексный файл не загружен в директорию
public_htmlвашего сайта или является некорректным. Проблема решается размещением нужного файла или его переименованием.
Название индексного файла может быть разным. Возможные варианты:
index.html,
index.htm, или
index.php.
Все символы имени индексного файла должны быть в нижнем регистре. Например, «IndeX.html» является некорректным именем для данного файла, что также может привести к возникновению ошибки.
- Для директории (или для одной из её родительских директорий), в которой находится запрашиваемый файл, установлены некорректные права. Все директории должны предоставлять права на выполнение для владельца. Изменить права вы можете по инструкции Настройка прав доступа к файлам.
- Файлы сайта загружены в неправильную директорию (например, в случае, когда на аккаунте несколько сайтов и один из них расположен в неправильной папке). Файлы сайта должны располагаться в директории
/site/public_html, где
site— название вашего сайта. Исключение составляет основной сайт, файлы которого должны быть расположены в директории
public_html, которая находится в домашней директории вашего аккаунта. Подробнее о структуре расположения сайтов на хостинге — в статье Размещение сайта.