Ошибка 403

Все символы имени индексного файла должны быть в нижнем регистре. Например, «IndeX.html» является некорректным именем для данного файла, что также может привести к возникновению ошибки.

Название индексного файла может быть разным. Возможные варианты: index.html , index.htm , или index.php .

Индексный файл не загружен в директорию public_html вашего сайта или является некорректным. Проблема решается размещением нужного файла или его переименованием.

Для директории (или для одной из её родительских директорий), в которой находится запрашиваемый файл, установлены некорректные права. Все директории должны предоставлять права на выполнение для владельца. Изменить права вы можете по инструкции

Файлы сайта загружены в неправильную директорию (например, в случае, когда на аккаунте несколько сайтов и один из них расположен в неправильной папке). Файлы сайта должны располагаться в директории

/site/public_html

, где

site

— название вашего сайта. Исключение составляет основной сайт, файлы которого должны быть расположены в директории public_html , которая находится в домашней директории вашего аккаунта. Подробнее о структуре расположения сайтов на хостинге — в статье

Размещение сайта

.