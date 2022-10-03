Ошибка 403

Ошибка 403

Ошибка 403 (Forbidden) означает, что сервер не может выполнить запрос из-за ограниченного доступа к запрашиваемым файлам или страницам.

Возможные причины и способы решения:

  1. Индексный файл не загружен в директорию public_html вашего сайта или является некорректным. Проблема решается размещением нужного файла или его переименованием.
    Название индексного файла может быть разным. Возможные варианты: index.html, index.htm, или index.php.
    Все символы имени индексного файла должны быть в нижнем регистре. Например, «IndeX.html» является некорректным именем для данного файла, что также может привести к возникновению ошибки.
  2. Для директории (или для одной из её родительских директорий), в которой находится запрашиваемый файл, установлены некорректные права. Все директории должны предоставлять права на выполнение для владельца. Изменить права вы можете по инструкции Настройка прав доступа к файлам.
  3. Файлы сайта загружены в неправильную директорию (например, в случае, когда на аккаунте несколько сайтов и один из них расположен в неправильной папке). Файлы сайта должны располагаться в директории /site/public_html, где site — название вашего сайта. Исключение составляет основной сайт, файлы которого должны быть расположены в директории public_html, которая находится в домашней директории вашего аккаунта. Подробнее о структуре расположения сайтов на хостинге — в статье Размещение сайта
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