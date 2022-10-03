Рекомендации по безопасности CMS

При использовании любых CMS вопрос безопасности особенно актуален. Легкие пароли, загруженные с сомнительных сайтов плагины, необновленные версии CMS — все это может привести к взлому или утечке информации.

Мы рекомендуем придерживаться простых рекомендаций, которые сведут риски к минимуму: