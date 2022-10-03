Рекомендации по безопасности CMS
При использовании любых CMS вопрос безопасности особенно актуален. Легкие пароли, загруженные с сомнительных сайтов плагины, необновленные версии CMS — все это может привести к взлому или утечке информации.
Мы рекомендуем придерживаться простых рекомендаций, которые сведут риски к минимуму:
- Используйте сложные пароли, регулярно меняйте их и не передавайте третьим лицам.
- Используйте известные и проверенные CMS, которые регулярно обновляются, имеют техническую поддержку и дают гарантии защищенности своих скриптов (ознакомиться с информацией о конкретной CMS можно на ее официальном сайте). То же касается модулей, плагинов, тем оформления и прочих расширений CMS. Многие CMS, распространяемые на бесплатной основе, не предоставляют данных гарантий. Мы рекомендуем перед установкой внимательно изучить отзывы о выбранной вами системе.
- Отслеживайте информацию об обнаружении новых уязвимостей и своевременно принимайте меры:
- Найдите в Сети сайт с актуальной информацией о безопасности вашей CMS и регулярно проверяйте его. Например, список обнаруженных уязвимостей для Wordpress можно просматривать на сайте https://wpvulndb.com/ ; для Joomla — на сайте https://vel.joomla.org/live-vel .
- Сообщения о новых уязвимостях зачастую появляются на сайтах и в блогах, посвященных IT и IT-безопасности. Имеет смысл отслеживать их.
- Регулярно сохраняйте резервные копии вашего сайта, чтобы иметь возможность выполнить откат на некоторое время назад, если взлом не удастся обнаружить сразу.
- Для передачи конфиденциальной информации лучше всего выбирать протоколы передачи данных, использующие шифрование (SSH, SFTP, HTTPS).