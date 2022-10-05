Изменение данных администратора домена в зоне .com, .org, .info, .net, .biz, .name, .us, .ws, .eu, .asia, .in, cc, .mobi, .tv, .bz, .me, .mn, .fm

Изменение данных

При регистрации доменного имени указывается контактная информация администратора домена. Чтобы ее изменить, необходимо отправить запрос с административного e-mail домена на ящик info@timeweb.ru.

Если доступ к административному e-mail, который был указан при регистрации домена, утерян, данные администратора (в том числе e-mail) могут быть изменены на основании идентифицирующих документов.

Для изменения данных физического лица и ИП необходимо предоставить копию паспорта администратора домена.

Для изменения данных юридического лица необходимо предоставить копию Свидетельства ИНН.

Направить запрос в службу информационной поддержки Timeweb можно в разделе панели управления аккаунтом «Поддержка» либо на e-mail info@timeweb.ru.

Верификация данных

На протяжении всего срока регистрации домена регистратор вправе запросить у администратора подтверждение данных, указанных при регистрации.

Подтверждение запрашивается в случае, если:

домен регистрируется;

домен переносится к другому регистратору;

изменяются данные администратора домена.

Запрос отправляется регистратором на административный e-mail домена. Также регистратор может связаться с администратором домена по указанному номеру телефона для верификации данных.

В течение 15 дней с момента получения запроса администратор домена должен ответить на письмо регистратора. В случае если от администратора не поступает ответ, домен может быть заблокирован или удален.

Скрытие/открытие данных администратора домена

Данные администратора домена могут быть скрыты (или открыты) по запросу для доменов в международных зонах, за исключением зон, для которых опция скрытия данных недоступна (.kz, .pro, .travel, .aero, .us, .in, .asia, .tel, .uk, .cn, .nz, .co, .eu, .bz, .fm, .mn, mobi.).

Услуга скрытия данных является платной. Для скрытия или открытия данных необходимо направить запрос на e-mail info@timeweb.ru с административного e-mail вашего доменного имени.