Доступ в панель управления регистратора

После регистрации домена вам доступна возможность осуществлять определенные действия с доменом напрямую из панели управления регистратора. Получить доступ к ней вам необходимо самостоятельно, по инструкции ниже.

Регистратор R01

Для получения доступа к панели управления доменом необходимо пройти по ссылке https://partner.r01.ru/forgot.khtml и запросить авторизационные данные, введя ник-хэндл или доменное имя. Пароль будет выслан на e-mail администратора домена.

Ru-Center

Для получения доступа к панели управления доменом необходимо пройти по ссылке https://www.nic.ru/login/ и запросить авторизационные данные, введя доменное имя или номер действующего договора (анкеты). Пароль будет отправлен на e-mail администратора домена.

PDR

Для получения доступа к панели управления доменом необходимо пройти по ссылке http://timeweb.myorderbox.com/customer и запросить авторизационные данные, введя e-mail, который был указан при регистрации доменного имени. Инструкция для восстановления доступа будет отправлена на e-mail администратора домена.

Webnames

В Webnames получить доступ к панели управления доменом, к сожалению, невозможно. Для выполнения действий с доменом, пожалуйста, создайте обращение в нашу службу поддержки: info@timeweb.ru.