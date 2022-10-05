Смена администратора домена в зоне .ru и .рф (ТаймВэб.Домены)

Стандартная смена администратора

Для смены администратора необходимо заполнить и предоставить регистратору ТаймВэб.Домены заявления от передающего и принимающего администраторов.

Шаблоны заявлений

При наличии печати у ИП, необходимо следовать инструкциям для юридического лица и использовать соответствующие шаблоны.

Правила оформления заявлений

К заявлению от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к заявлению от юридического лица — копию свидетельства ОГРН.

Заявление от физического лица или ИП, как для передающей, так и для принимающей стороны, должно быть заверено нотариально (это требование Координационного центра доменов .RU/.РФ ). Нотариальное заверение не требуется, если администратор домена подписывает заявление в офисе ТаймВэб.Домены с предъявлением паспорта.

При наличии печати, ИП следует использовать шаблон заявления для юридических лиц и заверить его своей печатью. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства ИНН.

Заявление от юридического лица должно быть подписано его руководителем (генеральным директором, директором и др.) или уполномоченным представителем, действующим на основании приказа или доверенности. В этом случае к заявлению необходимо приложить копию доверенности или приказа, где указано, что представитель вправе совершать доверенные ему действия без каких-либо ограничений.

Подпись руководителя или уполномоченного лица должна быть заверена печатью организации. При ее отсутствии к заявлению необходимо приложить копию Устава для подтверждения информации об отсутствии в организации печати.

Документы необходимо отправить почтой или привезти в офис регистратора.

После получения всех необходимых документов заявка будет обработана в течение 1-2 рабочих дней, после чего вы получите уведомление на e-mail.

При необходимости регистратор может запросить дополнительные документы для подтверждения данных. Если подтверждающие документы не будут предоставлены в течение 7 календарных дней с момента направления первичного запроса, регистратор вправе отклонить заявку.

Упрощенная смена администратора

Для владельцев доменов в зонах .ru и .рф, зарегистрированных через регистратора ТаймВэб.Домены, также доступна упрощенная процедура передачи прав на домен.

Эта процедура подразумевает, что владелец домена один раз предоставляет регистратору заявление определенного образца, и в дальнейшем для смены владельца доменов, принадлежащих данному администратору, будет достаточно электронных заявок с его контактного e-mail.

Шаблоны заявлений на упрощенную передачу

Правила оформления

В заявлении должен быть указан актуальный контактный e-mail и телефон текущего администратора.

Заявление от физического лица или ИП (при отсутствии печати) должно быть заверено нотариально. Нотариальное заверение не требуется, если администратор домена подписывает заявление в офисе ТаймВэб.Домены с предъявлением паспорта.

К заявлению от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к заявлению от юридического лица — копию свидетельств ОГРН и ИНН.

Заявление от юридического лица должно быть подписано его руководителем (генеральным директором, директором и др.) или уполномоченным представителем, действующим на основании приказа или доверенности. В этом случае к заявлению необходимо приложить копию доверенности или приказа, где указано, что представитель вправе совершать доверенные ему действия без каких-либо ограничений.

Подпись руководителя или уполномоченного лица должна быть заверена печатью организации. При ее отсутствии к заявлению необходимо приложить копию Устава для подтверждения информации об отсутствии в организации печати.

Документы необходимо отправить на почтовый адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, литера А, корп. 2, ООО «ТаймВэб.Домены», или привезти в офис регистратора. Документы также могут быть предоставлены через ЭДО.

Заявление будет обработано регистратором в течение 1-2 рабочих дней с момента его получения, после чего вам придет уведомление на указанный в заявлении e-mail.

Процедура упрощенной передачи прав

Текущий владелец домена отправляет запрос регистратору на ящик domains@timeweb.name , указав в нем домен, e-mail нового администратора и удобный способ получения кода подтверждения (e-mail или телефон).

Запрос необходимо отправить с контактного ящика, указанного в заявлении.

Регистратор:

2.1. предоставляет текущему владельцу код передачи домена, который необходимо сообщить новому администратору;

2.2. отправляет уведомление новому администратору на e-mail, полученный на шаге 1.

Новый администратор, в ответ на уведомление регистратора, сообщает код передачи домена и данные нового владельца домена:

для физических лиц — ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), почтовый адрес, контактный телефон;

для юридических лиц — наименование организации, ИНН, КПП, юридический и почтовый адрес, контактный телефон.

После получения кода и необходимых данных регистратор передает права на домен и отправляет уведомление о завершении процедуры на контактные ящики прежнего и нового администратора.