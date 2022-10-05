Смена администратора домена в зоне .ru и .рф (ТаймВэб.Домены)
Стандартная смена администратора
Для смены администратора необходимо заполнить и предоставить регистратору ТаймВэб.Домены заявления от передающего и принимающего администраторов.
Шаблоны заявлений
- Передача домена от юридического лица юридическому лицу
- Передача домена от юридического лица физическому лицу
- Передача домена от физического лица или ИП юридическому лицу
- Передача домена от физического лица или ИП физическому лицу
- Прием домена юридическим лицом от юридического лица
- Прием домена юридическим лицом от физического лица и ИП
- Прием домена физическим лицом от юридического лица и ИП
- Прием домена физическим лицом от физического лица и ИП
При наличии печати у ИП, необходимо следовать инструкциям для юридического лица и использовать соответствующие шаблоны.
Правила оформления заявлений
- К заявлению от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к заявлению от юридического лица — копию свидетельства ОГРН.
- Заявление от физического лица или ИП, как для передающей, так и для принимающей стороны, должно быть заверено нотариально (это требование Координационного центра доменов .RU/.РФ). Нотариальное заверение не требуется, если администратор домена подписывает заявление в офисе ТаймВэб.Домены с предъявлением паспорта.
- При наличии печати, ИП следует использовать шаблон заявления для юридических лиц и заверить его своей печатью. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства ИНН.
- Заявление от юридического лица должно быть подписано его руководителем (генеральным директором, директором и др.) или уполномоченным представителем, действующим на основании приказа или доверенности. В этом случае к заявлению необходимо приложить копию доверенности или приказа, где указано, что представитель вправе совершать доверенные ему действия без каких-либо ограничений.
- Подпись руководителя или уполномоченного лица должна быть заверена печатью организации. При ее отсутствии к заявлению необходимо приложить копию Устава для подтверждения информации об отсутствии в организации печати.
Документы необходимо отправить почтой или привезти в офис регистратора.
После получения всех необходимых документов заявка будет обработана в течение 1-2 рабочих дней, после чего вы получите уведомление на e-mail.
При необходимости регистратор может запросить дополнительные документы для подтверждения данных. Если подтверждающие документы не будут предоставлены в течение 7 календарных дней с момента направления первичного запроса, регистратор вправе отклонить заявку.
Упрощенная смена администратора
Для владельцев доменов в зонах .ru и .рф, зарегистрированных через регистратора ТаймВэб.Домены, также доступна упрощенная процедура передачи прав на домен.
Эта процедура подразумевает, что владелец домена один раз предоставляет регистратору заявление определенного образца, и в дальнейшем для смены владельца доменов, принадлежащих данному администратору, будет достаточно электронных заявок с его контактного e-mail.
Шаблоны заявлений на упрощенную передачу
Правила оформления
- В заявлении должен быть указан актуальный контактный e-mail и телефон текущего администратора.
- Заявление от физического лица или ИП (при отсутствии печати) должно быть заверено нотариально. Нотариальное заверение не требуется, если администратор домена подписывает заявление в офисе ТаймВэб.Домены с предъявлением паспорта.
- К заявлению от физического лица необходимо приложить копию паспорта (первый разворот и страница со штампом о постоянной регистрации), к заявлению от юридического лица — копию свидетельств ОГРН и ИНН.
- Заявление от юридического лица должно быть подписано его руководителем (генеральным директором, директором и др.) или уполномоченным представителем, действующим на основании приказа или доверенности. В этом случае к заявлению необходимо приложить копию доверенности или приказа, где указано, что представитель вправе совершать доверенные ему действия без каких-либо ограничений.
- Подпись руководителя или уполномоченного лица должна быть заверена печатью организации. При ее отсутствии к заявлению необходимо приложить копию Устава для подтверждения информации об отсутствии в организации печати.
Документы необходимо отправить на почтовый адрес: 196006, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 22, литера А, корп. 2, ООО «ТаймВэб.Домены», или привезти в офис регистратора. Документы также могут быть предоставлены через ЭДО.
Заявление будет обработано регистратором в течение 1-2 рабочих дней с момента его получения, после чего вам придет уведомление на указанный в заявлении e-mail.
Процедура упрощенной передачи прав
- Текущий владелец домена отправляет запрос регистратору на ящик domains@timeweb.name, указав в нем домен, e-mail нового администратора и удобный способ получения кода подтверждения (e-mail или телефон).
Запрос необходимо отправить с контактного ящика, указанного в заявлении.
- Регистратор:
2.1. предоставляет текущему владельцу код передачи домена, который необходимо сообщить новому администратору;
2.2. отправляет уведомление новому администратору на e-mail, полученный на шаге 1.
- Новый администратор, в ответ на уведомление регистратора, сообщает код передачи домена и данные нового владельца домена:
- для физических лиц — ФИО, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), почтовый адрес, контактный телефон;
- для юридических лиц — наименование организации, ИНН, КПП, юридический и почтовый адрес, контактный телефон.
- После получения кода и необходимых данных регистратор передает права на домен и отправляет уведомление о завершении процедуры на контактные ящики прежнего и нового администратора.
Обратите внимание!
- Заявление имеет силу для всех доменов, зарегистрированных на указанные в заявлении данные.
- При утере доступа к контактному e-mail или телефону заявление становится недействительным. Передать права на домен в этом случае можно по стандартной процедуре.
- Администратор доменного имени несет ответственность за достоверность предоставленной информации в заявлении, за правомерность совершаемой операции с доменным именем на основании направленной им заявки, а также за сохранность авторизационных данных к e-mail и доступа к телефонному номеру.