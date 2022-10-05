Настройка DNS у других регистраторов

Для того чтобы ваш сайт открывался по определенному домену, домен должен «смотреть» на сервер, где хранятся файлы сайта. Для этого в настройках домена в качестве A-записи должен быть указан IP-адрес этого сервера. Выполнить эту настройку необходимо на стороне держателя NS-серверов.

Проверить, кто является держателем NS, можно через whois-сервис.

Например, если у вашего домена указаны NS-серверы Timeweb:

ns1.timeweb.ru

ns2.timeweb.ru

ns3.timeweb.org

ns4.timeweb.org

то менять A-запись и другие настройки вы можете через панель Timeweb в разделе «Домены и поддомены». Инструкцию можно найти здесь.

Если же у домена другие NS, например, ns1.reg.ru или ns1.r01.ru и др., вам нужно зайти в панель соответствующего регистратора и поменять настройки там. Если вы затрудняетесь определить, кто ваш регистратор, свяжитесь с нами — мы поможем.

Чтобы в дальнейшем редактировать DNS-записи через панель Timeweb, вы можете делегировать домен к нам — для этого в панели регистратора укажите NS-серверы Timeweb, которые указаны выше.

В этой инструкции мы рассмотрим, как настроить A-запись в панелях крупнейших регистраторов.

Смена A-записи в панели Reg.Ru

Авторизуйтесь на сайте регистратора , кликните на имя пользователя справа вверху и перейдите в раздел «Мои домены и услуги». Кликните по строке с нужным доменом.

Нажмите «Изменить» в блоке «DNS-серверы и управление зоной».

Найдите строку с A-записью для основного домена (отмечается как @) и кликните на значок карандаша:

В открывшемся окне заполните поля:

Поле «Subdomain» оставьте без изменений. В поле «IP Address» укажите нужный IP-адрес.



Нажмите «Готово».

Если также создана A-запись для поддомена www (как на нашем скриншоте выше), выполните ту же самую настройку для нее: оставьте Subdomain без изменений и укажите нужный IP.

Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.

Смена A-записи в панели R01

Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «Домены». В строке с нужным доменом кликните на значок управления зоной:

Найдите строку с A-записью и кликните на значок карандаша:

В поле «Значение» укажите нужный IP-адрес. Поле «Хост» оставьте пустым.

Нажмите «Обновить запись».

Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.

Смена A-записи в панели RU-CENTER

Менять настройки DNS в Ru-Center возможно только при условии, что у вас подключена платная услуга «DNS-хостинг». Другой вариант — указать у домена NS-серверы Timeweb (эта настройка доступна бесплатно) и в дальнейшем редактировать DNS через нашу панель.

Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «DNS-хостинг». Нажмите кнопку «Управление DNS-зонами».

Кликните по строке с нужным доменом, чтобы открыть настройки.

Найдите строку с A-записью и кликните на значок карандаша.

В поле «IP address» введите нужный IP-адрес и нажмите «Применить».

Нажмите кнопку "Выгрузить зону».

Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.

Смена A-записи в панели Beget

Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «DNS». Выберите из выпадающего списка нужный домен и кликните на значок карандаша:

В строке с A-записью укажите нужный IP-адрес:

Нажмите «Сохранить».

Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.