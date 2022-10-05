Настройка DNS у других регистраторов

Настройка DNS у других регистраторов

Для того чтобы ваш сайт открывался по определенному домену, домен должен «смотреть» на сервер, где хранятся файлы сайта. Для этого в настройках домена в качестве A-записи должен быть указан IP-адрес этого сервера. Выполнить эту настройку необходимо на стороне держателя NS-серверов.

Проверить, кто является держателем NS, можно через whois-сервис.

Например, если у вашего домена указаны NS-серверы Timeweb:

  • ns1.timeweb.ru 
  • ns2.timeweb.ru 
  • ns3.timeweb.org 
  • ns4.timeweb.org

то менять A-запись и другие настройки вы можете через панель Timeweb в разделе «Домены и поддомены». Инструкцию можно найти здесь.

Если же у домена другие NS, например, ns1.reg.ru или ns1.r01.ru и др., вам нужно зайти в панель соответствующего регистратора и поменять настройки там. Если вы затрудняетесь определить, кто ваш регистратор, свяжитесь с нами — мы поможем.

Чтобы в дальнейшем редактировать DNS-записи через панель Timeweb, вы можете делегировать домен к нам — для этого в панели регистратора укажите NS-серверы Timeweb, которые указаны выше.

В этой инструкции мы рассмотрим, как настроить A-запись в панелях крупнейших регистраторов.

Смена A-записи в панели Reg.Ru

  1. Авторизуйтесь на сайте регистратора, кликните на имя пользователя справа вверху и перейдите в раздел «Мои домены и услуги».
  2. Кликните по строке с нужным доменом.

Regru A 1

  1. Нажмите «Изменить» в блоке «DNS-серверы и управление зоной».

Regru A 2

  1. Найдите строку с A-записью для основного домена (отмечается как @) и кликните на значок карандаша:

Regru A 3

  1. В открывшемся окне заполните поля:
    • Поле «Subdomain» оставьте без изменений.
    • В поле «IP Address» укажите нужный IP-адрес.

Regru A 4

  1. Нажмите «Готово».

Если также создана A-запись для поддомена www (как на нашем скриншоте выше), выполните ту же самую настройку для нее: оставьте Subdomain без изменений и укажите нужный IP.

Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.

Смена A-записи в панели R01

  1. Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «Домены».
  2. В строке с нужным доменом кликните на значок управления зоной:

R01 A 1

  1. Найдите строку с A-записью и кликните на значок карандаша:

R01 A 2

  1. В поле «Значение» укажите нужный IP-адрес. Поле «Хост» оставьте пустым.

R01 A 3

  1. Нажмите «Обновить запись».

Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.

Смена A-записи в панели RU-CENTER

Менять настройки DNS в Ru-Center возможно только при условии, что у вас подключена платная услуга «DNS-хостинг». Другой вариант — указать у домена NS-серверы Timeweb (эта настройка доступна бесплатно) и в дальнейшем редактировать DNS через нашу панель.

  1. Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «DNS-хостинг».
  2. Нажмите кнопку «Управление DNS-зонами».

Nic A 1

  1. Кликните по строке с нужным доменом, чтобы открыть настройки.

Nic A 2

  1. Найдите строку с A-записью и кликните на значок карандаша.

Nic A 3

  1. В поле «IP address» введите нужный IP-адрес и нажмите «Применить».

Nic A 4

  1. Нажмите кнопку "Выгрузить зону».

Nic A 5

Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.

Смена A-записи в панели Beget

  1. Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «DNS».
  2. Выберите из выпадающего списка нужный домен и кликните на значок карандаша:

Beget A 1

  1. В строке с A-записью укажите нужный IP-адрес:

Beget A 2

  1. Нажмите «Сохранить».

Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов. 

 

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