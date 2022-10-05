Настройка DNS у других регистраторов
Для того чтобы ваш сайт открывался по определенному домену, домен должен «смотреть» на сервер, где хранятся файлы сайта. Для этого в настройках домена в качестве A-записи должен быть указан IP-адрес этого сервера. Выполнить эту настройку необходимо на стороне держателя NS-серверов.
Проверить, кто является держателем NS, можно через whois-сервис.
Например, если у вашего домена указаны NS-серверы Timeweb:
- ns1.timeweb.ru
- ns2.timeweb.ru
- ns3.timeweb.org
- ns4.timeweb.org
то менять A-запись и другие настройки вы можете через панель Timeweb в разделе «Домены и поддомены». Инструкцию можно найти здесь.
Если же у домена другие NS, например, ns1.reg.ru или ns1.r01.ru и др., вам нужно зайти в панель соответствующего регистратора и поменять настройки там. Если вы затрудняетесь определить, кто ваш регистратор, свяжитесь с нами — мы поможем.
Чтобы в дальнейшем редактировать DNS-записи через панель Timeweb, вы можете делегировать домен к нам — для этого в панели регистратора укажите NS-серверы Timeweb, которые указаны выше.
В этой инструкции мы рассмотрим, как настроить A-запись в панелях крупнейших регистраторов.
- Смена A-записи в панели Reg.Ru
- Смена A-записи в панели R01
- Смена A-записи в панели RU-CENTER
- Смена A-записи в панели Beget
Смена A-записи в панели Reg.Ru
- Авторизуйтесь на сайте регистратора, кликните на имя пользователя справа вверху и перейдите в раздел «Мои домены и услуги».
- Кликните по строке с нужным доменом.
- Нажмите «Изменить» в блоке «DNS-серверы и управление зоной».
- Найдите строку с A-записью для основного домена (отмечается как @) и кликните на значок карандаша:
- В открывшемся окне заполните поля:
-
- Поле «Subdomain» оставьте без изменений.
- В поле «IP Address» укажите нужный IP-адрес.
- Нажмите «Готово».
Если также создана A-запись для поддомена www (как на нашем скриншоте выше), выполните ту же самую настройку для нее: оставьте Subdomain без изменений и укажите нужный IP.
Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.
Смена A-записи в панели R01
- Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «Домены».
- В строке с нужным доменом кликните на значок управления зоной:
- Найдите строку с A-записью и кликните на значок карандаша:
- В поле «Значение» укажите нужный IP-адрес. Поле «Хост» оставьте пустым.
- Нажмите «Обновить запись».
Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.
Смена A-записи в панели RU-CENTER
Менять настройки DNS в Ru-Center возможно только при условии, что у вас подключена платная услуга «DNS-хостинг». Другой вариант — указать у домена NS-серверы Timeweb (эта настройка доступна бесплатно) и в дальнейшем редактировать DNS через нашу панель.
- Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «DNS-хостинг».
- Нажмите кнопку «Управление DNS-зонами».
- Кликните по строке с нужным доменом, чтобы открыть настройки.
- Найдите строку с A-записью и кликните на значок карандаша.
- В поле «IP address» введите нужный IP-адрес и нажмите «Применить».
- Нажмите кнопку "Выгрузить зону».
Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.
Смена A-записи в панели Beget
- Авторизуйтесь в панели регистратора и перейдите в раздел «DNS».
- Выберите из выпадающего списка нужный домен и кликните на значок карандаша:
- В строке с A-записью укажите нужный IP-адрес:
- Нажмите «Сохранить».
Смена A-записи займет некоторое время: обычно до 3 часов, в редких случаях до 24 часов.