Перенос на другой сервер

В каких случаях выполняется перенос?

Перенос аккаунта на другой сервер может выполняться в следующих случаях:

Изменение тарифа, подразумевающее использование других мощностей хостингового сервера (например, переход с Optimo+ на Eterno).

Потребность пользователя в конкретном программном обеспечении, которое отсутствует на текущем сервере.

Необходимость в разгрузке сервера.

Плановые профилактические работы, по которым аккаунты со старых серверов переносятся на новые.

Во всех случаях перенос выполняется бесплатно. После завершения на контактную почту аккаунта приходит письмо от info@timeweb.ru.

Чтобы перенести свой аккаунт на другой сервер, можно составить обращение в техническую поддержку, описав свою просьбу.

Как перенос повлияет на работу сайтов?

Перенос выполняется в автоматическом режиме. Во время копирования файлов на другой сервер сайты продолжают работать в обычном режиме. Во время переноса не рекомендуется вносить какие-либо изменения на сайтах.

Процедура может длиться до одного часа. Конкретное время зависит от объема файлов.

Нужно ли менять А-запись домена?

После переноса изменится IP-адрес сервера. Узнать новый IP можно на главной странице панели управления.

Домены на наших NS-серверах обновятся автоматически, предпринимать дополнительных действий не нужно. Если ваш домен расположен на сторонних NS, то вам необходимо поменять А-запись вручную на стороне текущего администратора NS. Узнать NS-записи для домена можно при помощи сторонних онлайн-сервисов (например, 2ip) или при помощи утилит командной строки.

Чтобы домены на сторонних NS были доступны до изменения А-записи, включается проксирование запросов со старого сервера. Проксирование продолжается в течение двух недель, но А-запись лучше поменять как можно быстрее.

Будут ли доступны бэкапы?

После переноса аккаунта все ежедневные резервные копии будут недоступны из панели управления. Копии по требованию останутся.

Если вам нужна копия после переноса, вы можете составить обращение в техническую поддержку, указав дату, за которую нужна копия. Копия появится в панели управления, однако это объемная операция, и она может занять время, поэтому лучше сохранять важные копии заранее или пользоваться копиями по требованию. См. Сохранение резервной копии и Резервные копии по требованию.

Могут ли быть проблемы во время переноса?

Если копирование прервется по любым причинам, перенос отменяется. Техническая поддержка следит за процессом переноса и запустит его повторно при необходимости.

Работа сайтов в любом случае не пострадает.