Логотип

Настоящие Правила регулируют пределы возможного использования логотипа АО "Таймвэб"
(далее — Timeweb).

  1. Использование логотипа Timeweb означает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.

  2. Использование логотипа Timeweb третьими лицами возможно на безвозмездной основе только для некоммерческих целей путем размещения логотипа на сайте или в мобильном приложении с обязательным соблюдением положений, указанных ниже. При этом вместе с логотипом должна размещаться прямая ссылка на сайт Timeweb.

  3. Запрещается любая переработка логотипа, включая: перевод, разделение на части, искажение, использование логотипа или его части в составе других логотипов, фирменных наименований, слоганов и прочего.

  4. Запрещается размещать логотип Timeweb на ресурсах, которые не соответствуют требованиям законодательства, в том числе, содержат:

    • недостоверную информацию о Timeweb и/или услугах/товарах/продуктах Timeweb;
    • вирусы и другие вредоносные компоненты;
    • материалы, нарушающие авторские/исключительные права третьих лиц;
    • информацию, порочащую честь, достоинство или деловую репутацию Timeweb или третьих лиц;
    • иную информацию/материалы, распространение которых запрещено законодательством РФ или других стран.

  5. Размещая логотип Timeweb, нельзя создавать впечатление о сотрудничестве Timeweb с другой компанией (лицом)/объединением лиц, если иное не согласовано с Timeweb.

  6. Настоящие Правила могут быть изменены Timeweb. При использовании логотипа Timeweb обязательно руководствоваться действующей редакцией Правил, которая размещается на данной странице сайта Timeweb.

  7. В случае нарушения условий настоящих Правил, Timeweb имеет право обратиться за защитой своих законных интересов в правоохранительные органы, в том числе в суд.