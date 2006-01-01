Логотип
Настоящие Правила регулируют пределы возможного использования логотипа АО "Таймвэб"
(далее — Timeweb).
Использование логотипа Timeweb означает ознакомление и согласие с настоящими Правилами.
Использование логотипа Timeweb третьими лицами возможно на безвозмездной основе только для некоммерческих целей путем размещения логотипа на сайте или в мобильном приложении с обязательным соблюдением положений, указанных ниже. При этом вместе с логотипом должна размещаться прямая ссылка на сайт Timeweb.
Запрещается любая переработка логотипа, включая: перевод, разделение на части, искажение, использование логотипа или его части в составе других логотипов, фирменных наименований, слоганов и прочего.
Запрещается размещать логотип Timeweb на ресурсах, которые не соответствуют требованиям законодательства, в том числе, содержат:
- недостоверную информацию о Timeweb и/или услугах/товарах/продуктах Timeweb;
- вирусы и другие вредоносные компоненты;
- материалы, нарушающие авторские/исключительные права третьих лиц;
- информацию, порочащую честь, достоинство или деловую репутацию Timeweb или третьих лиц;
- иную информацию/материалы, распространение которых запрещено законодательством РФ или других стран.
Размещая логотип Timeweb, нельзя создавать впечатление о сотрудничестве Timeweb с другой компанией (лицом)/объединением лиц, если иное не согласовано с Timeweb.
Настоящие Правила могут быть изменены Timeweb. При использовании логотипа Timeweb обязательно руководствоваться действующей редакцией Правил, которая размещается на данной странице сайта Timeweb.
В случае нарушения условий настоящих Правил, Timeweb имеет право обратиться за защитой своих законных интересов в правоохранительные органы, в том числе в суд.