Часто задаваемые вопросы
Хостинг и сайты
- В чем разница между доменом и хостингом?
- Почему не работает сайт?
- Как сменить версию PHP?
- Почему при установке Wordpress нет домена?
- Как временно отключить сайт?
- Можно ли приобрести SSL-сертификат через Timeweb?
- Как установить SSL-сертификат?
- Как работает оплата на годовом тарифе?
- Как попробовать услуги Timeweb до оплаты? Есть ли у Timeweb тестовый период?
- Как можно оплатить услуги?
Домены
- Что такое домен?
- Что такое регистратор?
- Как подключить домен?
- Как перенести домен на обслуживание (чтобы продлевать в Timeweb)?
- Как добавить/редактировать ресурсные записи домена (TXT, SPF, MX, A, AAAA и др.)?
- Как удалить АААА-запись?
- Как изменить A-запись у поддомена WWW?
- Как получить доступ в панель управления регистратора R01?
- Как получить доступ в панель управления Ru-Center?
- Как получить доступ в панель управления PDR?
- Можно ли зарезервировать домен до оплаты?
- В чем заключается процесс регистрации домена?
- Будет ли сайт работать во время передачи прав на домен (при смене администратора или регистратора)?
- Сохраняется ли дата окончания регистрации домена при передаче прав на домен (при смене администратора)?
Почта
Конструктор сайтов
- Какие виды сайтов можно создавать с помощью шаблонов Конструктора?
- Как привязать домен к сайту?
- Как сохранить изменения на сайте?
- Как изменить шаблон Конструктора?
- Как оплатить услугу Конструктора сайтов?
- Как добавить почтовые ящики для сайта?
- Как добавить новый элемент на страницу сайта?
- Как перемещаться между страницами сайта в режиме Конструктора?
- Как загрузить в шаблоны дополнительные шрифты?
- Как подключить сайт к сервисам Яндекс.Метрика и Google Analytics?
VDS
- Как часто создаются снапшоты или бэкапы?
- Что такое ОС «1С-Битрикс»?
- Как установить ISPmanager?
- Как подключиться по FTP?
- Как управлять MySQL не из консоли?
- При вводе пароля вводимые символы не отображаются, почему?
- Как изменить пароль администратора на ОС Windows?
- Возможно ли обновить версию ОС Ubuntu без переустановки системы?
- Если при заказе сервера я не выберу дополнительное ПО для установки, смогу ли я сделать это позднее?
- Какое оборудование используется для VDS?
Выделенные серверы
- Как перейти с виртуального хостинга на выделенный сервер с администрированием?
- Что включает в себя услуга базового администрирования сервера?
- Можно ли заказать администрирование на первое время, а потом отказаться от него?