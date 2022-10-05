Промокоды для вебмастеров

Для привлечения клиентов наши партнеры-вебмастера могут использовать специальные промокоды. При активации такого промокода клиент будет закреплен за вашим ID вебмастера.

Какие бонусы клиент может получить по промокоду?

С помощью промокода клиент может получить один из следующих бонусов:

»Ускоритель сайтов» на 1 месяц при оплате хостинга на период от 1 месяца.

1 месяц хостинга при оплате хостинга на период от 1 года.

3 месяца хостинга при оплате хостинга на период от 2 лет.

Как получить промокод?

Напишите в службу поддержки из панели управления вебмастера.

Сообщите 3 уникальных названия промокодов, которые вы хотите использовать (для каждого типа бонуса требуется отдельный промокод).

Название промокода должно быть на латинице, без специальных символов. Промокод не чувствителен к регистру (т.е. Bonus и BONUS — идентичные промокоды).

Как передать промокод клиенту?

Вы можете сообщать промокоды клиентам напрямую или использовать их в своих рекламных кампаниях, рассылках, размещать на своем ресурсе и так далее.

Как клиенту воспользоваться промокодом?

После регистрации аккаунта и до оплаты услуги необходимо активировать полученный от вебмастера промокод в разделе «Бонусы и промокоды». Оплатить услугу хостинга на требуемый период.

Бонус будет начислен автоматически: услугой «Ускоритель сайта» клиент сможет воспользоваться сразу после оплаты; бонусный период хостинга будет автоматически добавлен к оплаченному периоду.

Условия работы промокода