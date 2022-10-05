Промокоды для вебмастеров
Для привлечения клиентов наши партнеры-вебмастера могут использовать специальные промокоды. При активации такого промокода клиент будет закреплен за вашим ID вебмастера.
- Какие бонусы клиент может получить по промокоду?
- Как получить промокод?
- Как передать промокод клиенту?
- Как клиенту воспользоваться промокодом?
- Условия работы промокода
Какие бонусы клиент может получить по промокоду?
С помощью промокода клиент может получить один из следующих бонусов:
- »Ускоритель сайтов» на 1 месяц при оплате хостинга на период от 1 месяца.
- 1 месяц хостинга при оплате хостинга на период от 1 года.
- 3 месяца хостинга при оплате хостинга на период от 2 лет.
Как получить промокод?
- Напишите в службу поддержки из панели управления вебмастера.
- Сообщите 3 уникальных названия промокодов, которые вы хотите использовать (для каждого типа бонуса требуется отдельный промокод).
Название промокода должно быть на латинице, без специальных символов. Промокод не чувствителен к регистру (т.е. Bonus и BONUS — идентичные промокоды).
Как передать промокод клиенту?
Вы можете сообщать промокоды клиентам напрямую или использовать их в своих рекламных кампаниях, рассылках, размещать на своем ресурсе и так далее.
Как клиенту воспользоваться промокодом?
- После регистрации аккаунта и до оплаты услуги необходимо активировать полученный от вебмастера промокод в разделе «Бонусы и промокоды».
- Оплатить услугу хостинга на требуемый период.
Бонус будет начислен автоматически: услугой «Ускоритель сайта» клиент сможет воспользоваться сразу после оплаты; бонусный период хостинга будет автоматически добавлен к оплаченному периоду.
Условия работы промокода
- Промокодом смогут воспользоваться только новые клиенты виртуального хостинга на любом тарифе.
- Активировать промокод нужно до момента оплаты.
- Название каждого промокода должно быть уникально.
- На одном аккаунте клиент может активировать только один промокод вебмастера.
- Каждый партнер может получить 3 промокода (по одному с каждым типом бонуса).
- Количество активаций одного промокода партнера (то есть количество клиентов, которые им воспользуются) не ограничено.