Промокоды для вебмастеров

Промокоды для вебмастеров

Для привлечения клиентов наши партнеры-вебмастера могут использовать специальные промокоды. При активации такого промокода клиент будет закреплен за вашим ID вебмастера.

Какие бонусы клиент может получить по промокоду?

С помощью промокода клиент может получить один из следующих бонусов:

  • »Ускоритель сайтов» на 1 месяц при оплате хостинга на период от 1 месяца.
  • 1 месяц хостинга при оплате хостинга на период от 1 года.
  • 3 месяца хостинга при оплате хостинга на период от 2 лет.

Как получить промокод?

  • Напишите в службу поддержки из панели управления вебмастера.
  • Сообщите 3 уникальных названия промокодов, которые вы хотите использовать (для каждого типа бонуса требуется отдельный промокод).

Название промокода должно быть на латинице, без специальных символов. Промокод не чувствителен к регистру (т.е. Bonus и BONUS — идентичные промокоды). 

Как передать промокод клиенту?

Вы можете сообщать промокоды клиентам напрямую или использовать их в своих рекламных кампаниях, рассылках, размещать на своем ресурсе и так далее.

Как клиенту воспользоваться промокодом?

  1. После регистрации аккаунта и до оплаты услуги необходимо активировать полученный от вебмастера промокод в разделе «Бонусы и промокоды».
  2. Оплатить услугу хостинга на требуемый период.

Бонус будет начислен автоматически: услугой «Ускоритель сайта» клиент сможет воспользоваться сразу после оплаты; бонусный период хостинга будет автоматически добавлен к оплаченному периоду.

Условия работы промокода 

  1. Промокодом смогут воспользоваться только новые клиенты виртуального хостинга на любом тарифе. 
  2. Активировать промокод нужно до момента оплаты.
  3. Название каждого промокода должно быть уникально.
  4. На одном аккаунте клиент может активировать только один промокод вебмастера.
  5. Каждый партнер может получить 3 промокода (по одному с каждым типом бонуса).
  6. Количество активаций одного промокода партнера (то есть количество клиентов, которые им воспользуются) не ограничено. 

 

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