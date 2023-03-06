Настройка Microsoft Outlook на iOS
В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Microsoft Outlook для работы с почтой Timeweb на смартфоне от Apple.
Установить приложение можно из App Store.
- Откройте приложение. На экране с найденными учетными записями нажмите «Пропустить».
- На следующем экране введите почтовый ящик и нажмите «Добавить учетную запись».
- На экране выбора поставщика услуги выберите «IMAP» в блоке «Дополнительные».
- Настройте параметры серверов IMAP и SMTP, указав следующие реквизиты:
Для IMAP:
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- IMAP-сервер входящей почты: imap.timeweb.ru
- Порт: 993
- Безопасность порта: SSL
- Имя пользователя IMAP: ваш почтовый ящик
- Пароль IMAP: ваш пароль от ящика
Для SMTP:
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- SMTP-сервер исходящей почты: smtp.timeweb.ru
- Порт SMTP: 465
- Безопасность порта: SSL
- Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик
- Пароль SMTP: ваш пароль от ящика
- В следующем окне будет запрос отправки диагностических данных в Outlook. Нажмите «Отклонить».
- Нажмите «Перейти в Outlook».
- Приложение предложит добавить еще одну учетную запись. Нажмите «Позже».
- Нажмите «Включить» в окне включения уведомлений.
Настройка завершена.