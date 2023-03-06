Настройка Microsoft Outlook на iOS

Основные вопросы по работе с почтой

В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Microsoft Outlook для работы с почтой Timeweb на смартфоне от Apple.

Установить приложение можно из App Store.

Откройте приложение. На экране с найденными учетными записями нажмите «Пропустить». На следующем экране введите почтовый ящик и нажмите «Добавить учетную запись». На экране выбора поставщика услуги выберите «IMAP» в блоке «Дополнительные». Настройте параметры серверов IMAP и SMTP, указав следующие реквизиты:

Для IMAP:

IMAP-сервер входящей почты: imap.timeweb.ru Порт: 993 Безопасность порта: SSL Имя пользователя IMAP: ваш почтовый ящик Пароль IMAP: ваш пароль от ящика



Для SMTP:

SMTP-сервер исходящей почты: smtp.timeweb.ru Порт SMTP: 465 Безопасность порта: SSL Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик Пароль SMTP: ваш пароль от ящика



В следующем окне будет запрос отправки диагностических данных в Outlook. Нажмите «Отклонить». Нажмите «Перейти в Outlook». Приложение предложит добавить еще одну учетную запись. Нажмите «Позже». Нажмите «Включить» в окне включения уведомлений.

Настройка завершена.