Настройка Microsoft Outlook на iOS

Настройка Microsoft Outlook на iOS

В инструкции рассмотрим, как настроить почтовый клиент Microsoft Outlook для работы с почтой Timeweb на смартфоне от Apple.

Установить приложение можно из App Store.

  1. Откройте приложение. На экране с найденными учетными записями нажмите «Пропустить».
  2. На следующем экране введите почтовый ящик и нажмите «Добавить учетную запись».
  3. На экране выбора поставщика услуги выберите «IMAP» в блоке «Дополнительные».
  4. Настройте параметры серверов IMAP и SMTP, указав следующие реквизиты:

Для IMAP:

    • IMAP-сервер входящей почты: imap.timeweb.ru
    • Порт: 993
    • Безопасность порта: SSL
    • Имя пользователя IMAP: ваш почтовый ящик
    • Пароль IMAP: ваш пароль от ящика

Для SMTP:

    • SMTP-сервер исходящей почты: smtp.timeweb.ru
    • Порт SMTP: 465
    • Безопасность порта: SSL
    • Имя пользователя SMTP: ваш почтовый ящик
    • Пароль SMTP: ваш пароль от ящика
  1. В следующем окне будет запрос отправки диагностических данных в Outlook. Нажмите «Отклонить».
  2. Нажмите «Перейти в Outlook».
  3. Приложение предложит добавить еще одну учетную запись. Нажмите «Позже».
  4. Нажмите «Включить» в окне включения уведомлений.

Настройка завершена.

На главную
Часто задаваемые вопросы
Виртуальный хостинг
Конструктор сайтов
VDS
Выделенные серверы
Серверы 152-ФЗ
Домены
Почта
Ограничения почты
Основные вопросы по работе с почтой
Настройка Почты для домена (Yandex, Mail.ru, Google)
Перенос почты
Спам и блокировки
Возможные ошибки при работе с почтой
Услуга «Антиспам»
Приложение Timeweb24
Сервис MyReviews
Сервис рассылок Cheapsender
Реклама и продвижение
Антивирус
SSL-сертификаты
Партнерские программы
Оплата услуг
Документы
Работа с аккаунтом
Общие вопросы
Публичный API Timeweb
Видеоинструкции