Командная строка в разных ОС

Если в работе сайта возникают ошибки, вы можете провести базовую диагностику с помощью специальных утилит. Работать с ними необходимо в командной строке вашей операционной системы. Ниже мы рассмотрим, как перейти к командной строке в вашей ОС.

Windows

Для запуска командной строки в ОС Windows нажмите Win+R (либо перейдите в меню «Пуск» и выберите пункт «Выполнить»), в появившемся окне наберите cmd и нажмите ОК.

Окно, которое откроется дальше, и есть командная строка Windows.

В новых версиях Windows также можно использовать PowerShell. Для этого кликните правой кнопкой по меню пуск и выберите Windows PowerShell.

Вам необходимо ввести нужную команду и нажать Enter для ее выполнения.

Для того, чтобы передать вывод команды в службу поддержки, выделите его с помощью мыши и нажмите Ctrl+C. Содержимое будет скопировано в буфер обмена, и далее вы сможете вставить его в текст обращения.

Linux

Для работы с командной строкой в Linux запустите приложение «Терминал».

Для этого можно нажать сочетание клавиш Ctrl+Alt+T, либо набрать «терминал» (или «terminal») в поиске.

MacOS

В MacOS необходимо использовать приложение Терминал / Terminal. Его можно найти через Spotlight / Finder.

Также, для выполнения базовых команд диагностики (ping, nslookup, traceroute), в MacOS вы можете использовать Сетевую утилиту. Ее можно найти через Finder или Spotlight. В окне утилиты нужно перейти на вкладку с требуемым инструментом и ввести имя проверяемого домена.